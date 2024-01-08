KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
08.01.2024 07:01
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233667
BIST
'
10:157.713
En Düşük
|Değişim
|: 1,11%
|| 84,76
|Açılış
|: 7.668
|
|Önceki Kapanış
|: 7.629
|
7.668
En Yüksek
7.716
10:1529,8979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0576
|Açılış
|: 29,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8900
|
29,9032
En Düşük
29,7653
10:1532,7752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0951
|Açılış
|: 32,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6000
|
33,0282
En Düşük
32,4997
10:151.954,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -6,98
|Açılış
|: 1.954,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.961,02
|
1.966,77
En Düşük
1.947,72
BIST En Aktif Hisseler10:13
|DARDL
|5,52
|7.786.159
|% 9,96
|
|KBORU
|51,65
|118.357.707
|% 9,94
|
|KARYE
|27,12
|23.386.302
|% 8,83
|
|ATLAS
|4,78
|2.769.360
|% 8,14
|
|CWENE
|300,25
|160.464.093
|% 6,57
|
|AYCES
|683,00
|7.258.857
|% -4,48
|
|TUPRS
|137,90
|752.780.427
|% -4,10
|
|SANEL
|28,20
|388.361
|% -3,42
|
|AYGAZ
|134,00
|21.845.377
|% -3,39
|
|GARFA
|89,00
|14.937.930
|% -3,00
|
|TUPRS
|137,90
|752.780.427
|% -4,10
|
|THYAO
|238,50
|647.522.727
|% -0,29
|
|ISCTR
|23,74
|522.507.157
|% 2,42
|
|YKBNK
|20,62
|394.056.478
|% 3,10
|
|AKBNK
|38,06
|384.678.091
|% 3,48
|
|EKGYO
|7,71
|201.154.911
|% 0,92
|
|ISCTR
|23,74
|522.507.157
|% 2,42
|
|YKBNK
|20,62
|394.056.478
|% 3,10
|
|AKBNK
|38,06
|384.678.091
|% 3,48
|
|ZOREN
|4,53
|34.844.633
|% 1,12
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,8935
|29,8983
|% 0,19
|
|Euro
|32,7537
|32,7707
|% 0,28
|
|Sterlin
|37,9004
|38,0905
|% 0,15
|
|Frank
|35,0086
|35,2195
|% 0,15
|
|Riyal
|7,9475
|7,9874
|% 0,19
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,02
|23,05
|% 0,66
|
|Platin
|959,51
|961,23
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.020,50
|1.025,11
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,87
|77,87
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.031,81
|2.032,15
|% 0,66
|