KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
09.01.2024 07:02
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235250
BIST
'
18:107.819
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 7.819
|
0
En Yüksek
0
18:1029,9380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0675
|Açılış
|: 29,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9300
|
29,9420
En Düşük
29,7686
18:1032,8230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0588
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7000
|
32,9071
En Düşük
32,6586
18:101.955,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 8,64
|Açılış
|: 1.955,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.947,30
|
1.959,70
En Düşük
1.941,52
BIST En Aktif Hisseler18:10
|EGPRO
|147,00
|36.814.057
|% 0,62
|
|EKIZ
|38,00
|947.038
|% 0,00
|
|EUYO
|12,28
|2.070.965
|% 0,00
|
|BASCM
|8,98
|1.218.739
|% 0,00
|
|AYES
|29,90
|2.157.299
|% 0,00
|
|ATSYH
|46,88
|1.584.060
|% 0,00
|
|BRMEN
|3,80
|1.782.226
|% 0,00
|
|CMENT
|196,40
|1.896.083
|% 0,00
|
|BRKO
|3,47
|1.025.682
|% 0,00
|
|CASA
|83,00
|6.485.329
|% 0,00
|
|ISCTR
|25,30
|7.405.696.746
|% 0,00
|
|THYAO
|242,60
|6.354.251.281
|% 0,00
|
|AKBNK
|40,44
|6.196.831.418
|% 0,00
|
|YKBNK
|22,00
|5.919.400.500
|% 0,00
|
|TUPRS
|140,00
|5.168.533.749
|% 0,00
|
|ISCTR
|25,30
|7.405.696.746
|% 0,00
|
|YKBNK
|22,00
|5.919.400.500
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,94
|1.895.495.857
|% 0,00
|
|AKBNK
|40,44
|6.196.831.418
|% 0,00
|
|SKBNK
|4,54
|625.016.734
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9312
|29,9380
|% 0,23
|
|Euro
|32,8048
|32,8230
|% 0,18
|
|Sterlin
|38,0265
|38,2172
|% 0,12
|
|Frank
|35,1664
|35,3783
|% 0,18
|
|Riyal
|7,9574
|7,9973
|% 0,20
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,08
|23,11
|% 0,66
|
|Platin
|949,55
|951,40
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.000,11
|1.005,11
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,01
|76,01
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,03
|2.032,58
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:10
daha fazla
-
17:59INVEO
Yüzde 6.47 oranında artışla 45.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 362, 201 adet işlem
-
17:58PAMEL
Yüzde 8.08 oranında artışla 140.40 lira fiyatla işlem gören hissede 647, 572 adet işlem
-
17:57DARDL
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.52 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 855, 957 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 7, 799 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 24 üstünde . İşlem hacmi 85, 624.00 milyon TL de
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17:56MARBL
Yüzde 9.42 oranında artışla 15.33 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 491, 128 adet işlem