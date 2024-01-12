KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
12.01.2024 00:03
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238699
BIST
'
18:057.896
En Düşük
|Değişim
|: 0,28%
|| 21,80
|Açılış
|: 7.905
|
|Önceki Kapanış
|: 7.874
|
7.860
En Yüksek
7.950
18:0529,9933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0056
|Açılış
|: 29,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9900
|
30,0058
En Düşük
29,9548
18:0533,0432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0138
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,0649
En Düşük
32,9184
18:051.954,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,92
|Açılış
|: 1.954,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,86
|
1.956,35
En Düşük
1.953,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MRSHL
|1.870,00
|232.230.137
|% 10,00
|
|SKYMD
|9,13
|188.715.154
|% 10,00
|
|AYCES
|770,00
|172.648.269
|% 10,00
|
|KRGYO
|39,60
|49.742.818
|% 10,00
|
|BRKSN
|29,30
|168.812.745
|% 9,98
|
|AVGYO
|9,18
|144.160.092
|% -10,00
|
|POLTK
|16.767,50
|192.201.998
|% -10,00
|
|SAMAT
|46,48
|25.577.118
|% -7,23
|
|KRSTL
|13,35
|145.004.443
|% -7,16
|
|PAMEL
|128,10
|110.048.474
|% -6,50
|
|THYAO
|246,70
|7.356.198.760
|% -1,28
|
|ISCTR
|25,72
|6.207.133.036
|% 0,08
|
|EREGL
|43,90
|5.946.149.472
|% -2,53
|
|AKBNK
|41,12
|5.772.928.235
|% 0,93
|
|KCHOL
|153,20
|4.470.870.114
|% 4,15
|
|ISCTR
|25,72
|6.207.133.036
|% 0,08
|
|YKBNK
|23,30
|4.436.963.368
|% -1,10
|
|EKGYO
|8,17
|1.201.236.518
|% -0,97
|
|AKBNK
|41,12
|5.772.928.235
|% 0,93
|
|SKBNK
|4,60
|627.795.849
|% 4,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9735
|29,9974
|% 0,03
|
|Euro
|32,9875
|33,0309
|% 0,00
|
|Sterlin
|38,1546
|38,3459
|% 0,01
|
|Frank
|35,0518
|35,2629
|% 0,02
|
|Riyal
|7,9740
|8,0140
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,73
|22,77
|% 0,66
|
|Platin
|918,07
|919,75
|% 0,66
|
|Paladyum
|990,07
|994,44
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,77
|77,77
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,15
|2.028,51
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 7, 885 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 83, 866.00 milyon TL de
-
17:59FONET
Yüzde 4.57 oranında artışla 7.10 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 642, 710 adet işlem
-
17:57VKFYO
Yüzde 9.01 oranında artışla 32.92 lira fiyatla işlem gören hissede 780, 774 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 46 kaybederek (% -0.21 ) 6, 985
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRSHL, BEGYO, DOGUB, AYCES, IDEAS, KRGYO, MARKA, BAYRK, CATES, KBORU