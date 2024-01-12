KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
12.01.2024 07:08
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238701
BIST
'
18:107.896
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 7.896
|
0
En Yüksek
0
18:1030,0909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1032
|Açılış
|: 29,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9900
|
30,3931
En Düşük
29,7894
18:1033,0271
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0023
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,3599
En Düşük
32,8118
18:101.969,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 13,92
|Açılış
|: 1.969,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,86
|
1.983,27
En Düşük
1.942,89
BIST En Aktif Hisseler18:10
|KERVN
|0,98
|693.338
|% 0,00
|
|ISKUR
|8.051.000,00
|8.051.000
|% 0,00
|
|KENT
|467,00
|2.244.560
|% 0,00
|
|ISBTR
|564.997,50
|1.133.895
|% 0,00
|
|YGYO
|3,49
|9.151.243
|% 0,00
|
|KERVN
|0,98
|693.338
|% 0,00
|
|ISKUR
|8.051.000,00
|8.051.000
|% 0,00
|
|KENT
|467,00
|2.244.560
|% 0,00
|
|ISBTR
|564.997,50
|1.133.895
|% 0,00
|
|YGYO
|3,49
|9.151.243
|% 0,00
|
|THYAO
|246,70
|7.356.198.760
|% 0,00
|
|ISCTR
|25,72
|6.207.133.036
|% 0,00
|
|EREGL
|43,90
|5.946.149.472
|% 0,00
|
|AKBNK
|41,12
|5.772.928.235
|% 0,00
|
|KCHOL
|153,20
|4.470.870.114
|% 0,00
|
|ISCTR
|25,72
|6.207.133.036
|% 0,00
|
|YKBNK
|23,30
|4.436.963.368
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,17
|1.201.236.518
|% 0,00
|
|AKBNK
|41,12
|5.772.928.235
|% 0,00
|
|SKBNK
|4,60
|627.795.849
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0855
|30,0918
|% 0,35
|
|Euro
|33,0195
|33,0292
|% 0,00
|
|Sterlin
|38,3307
|38,5230
|% 0,47
|
|Frank
|35,1709
|35,3828
|% 0,36
|
|Riyal
|8,0002
|8,0403
|% 0,33
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,86
|22,90
|% 0,66
|
|Platin
|920,47
|921,72
|% 0,66
|
|Paladyum
|995,33
|998,34
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,03
|79,03
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.036,41
|2.036,67
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:10
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 7, 885 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 83, 866.00 milyon TL de
-
17:59FONET
Yüzde 4.57 oranında artışla 7.10 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 642, 710 adet işlem
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17:57VKFYO
Yüzde 9.01 oranında artışla 32.92 lira fiyatla işlem gören hissede 780, 774 adet işlem
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17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 46 kaybederek (% -0.21 ) 6, 985
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRSHL, BEGYO, DOGUB, AYCES, IDEAS, KRGYO, MARKA, BAYRK, CATES, KBORU