KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
24.01.2024 00:03
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242378
BIST
'
18:057.950
En Düşük
|Değişim
|: -0,75%
|| -60,08
|Açılış
|: 8.101
|
|Önceki Kapanış
|: 8.010
|
7.915
En Yüksek
8.146
18:0530,2076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0322
|Açılış
|: 30,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2950
|
30,2425
En Düşük
30,0621
18:0532,8829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0736
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
32,8829
En Düşük
32,6304
18:051.970,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,20
|Açılış
|: 1.970,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.969,15
|
1.972,28
En Düşük
1.965,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PNLSN
|67,65
|322.106.117
|% 10,00
|
|BYDNR
|28,82
|163.462.589
|% 10,00
|
|SELGD
|23,76
|47.971.093
|% 10,00
|
|AVTUR
|9,90
|14.523.233
|% 10,00
|
|TETMT
|4.597,50
|24.273.188
|% 9,99
|
|NTHOL
|23,34
|141.633.923
|% -9,95
|
|GARFA
|117,00
|172.158.587
|% -9,93
|
|ULAS
|21,00
|20.325.600
|% -9,48
|
|AKYHO
|4,45
|122.079.858
|% -9,18
|
|QNBFL
|836,50
|5.604.549
|% -8,43
|
|THYAO
|248,80
|7.560.612.538
|% -0,58
|
|YKBNK
|20,84
|5.788.117.602
|% -6,21
|
|AKBNK
|38,16
|5.290.685.162
|% -4,74
|
|ISCTR
|23,88
|4.040.761.229
|% -4,56
|
|KCHOL
|151,20
|3.969.579.029
|% -2,01
|
|EKGYO
|9,40
|3.567.447.318
|% -0,74
|
|YKBNK
|20,84
|5.788.117.602
|% -6,21
|
|AKFGY
|1,92
|434.789.366
|% 0,52
|
|ISCTR
|23,88
|4.040.761.229
|% -4,56
|
|KATMR
|2,19
|331.264.487
|% -1,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9398
|30,2076
|% 0,11
|
|Euro
|32,7152
|32,8829
|% 0,22
|
|Sterlin
|38,2315
|38,4233
|% 0,13
|
|Frank
|34,5759
|34,7842
|% 0,13
|
|Riyal
|8,0345
|8,0748
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,41
|22,45
|% 0,66
|
|Platin
|903,77
|905,56
|% 0,66
|
|Paladyum
|947,46
|952,52
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,77
|79,77
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,37
|2.028,67
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:58IHYAY
Yüzde -5.71 oranında düşüşle 3.14 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 846, 156 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -112, 2 kaybederek (% -1.30 ) 8, 531
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17:57XU100
Endeks 7, 923 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 09 altında . İşlem hacmi 83, 300.00 milyon TL de
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17:57PCILT
Yüzde -63.03 oranında düşüşle 12.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 153, 100 adet işlem
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17:56IHLGM
Yüzde -4.40 oranında düşüşle 1.52 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 085, 517 adet işlem