KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
25.01.2024 00:02
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242647
BIST
'
18:058.091
En Düşük
|Değişim
|: 1,77%
|| 140,84
|Açılış
|: 7.983
|
|Önceki Kapanış
|: 7.950
|
7.939
En Yüksek
8.150
18:0530,2711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0362
|Açılış
|: 30,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,2711
En Düşük
30,1762
18:0533,0380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1622
|Açılış
|: 33,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,0380
En Düşük
32,8433
18:051.959,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 4,00
|Açılış
|: 1.959,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,64
|
1.960,13
En Düşük
1.952,89
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MMCAS
|10,45
|2.339.847
|% 10,00
|
|DIRIT
|16,39
|5.620.098
|% 10,00
|
|PKART
|49,72
|31.514.621
|% 10,00
|
|VANGD
|19,80
|44.970.598
|% 10,00
|
|ULAS
|23,10
|17.481.271
|% 10,00
|
|PAPIL
|91,50
|115.985.579
|% -6,82
|
|EUKYO
|16,59
|13.853.332
|% -6,32
|
|SAMAT
|59,00
|172.753.308
|% -5,68
|
|KFEIN
|88,00
|431.998.233
|% -4,24
|
|SANFM
|44,98
|25.985.939
|% -4,22
|
|THYAO
|251,00
|7.858.175.976
|% 0,88
|
|YKBNK
|21,90
|5.399.937.026
|% 5,09
|
|AKBNK
|40,40
|5.023.683.205
|% 5,87
|
|EREGL
|42,38
|4.965.476.435
|% 0,09
|
|ISCTR
|24,88
|4.760.016.062
|% 4,19
|
|EKGYO
|9,53
|2.442.314.458
|% 1,38
|
|YKBNK
|21,90
|5.399.937.026
|% 5,09
|
|ISCTR
|24,88
|4.760.016.062
|% 4,19
|
|AKBNK
|40,40
|5.023.683.205
|% 5,87
|
|AKFGY
|1,95
|242.098.710
|% 1,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2438
|30,2711
|% 0,12
|
|Euro
|32,9690
|33,0380
|% 0,49
|
|Sterlin
|38,3580
|38,5503
|% 0,07
|
|Frank
|34,9028
|35,1130
|% 0,08
|
|Riyal
|8,0378
|8,0781
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,65
|22,69
|% 0,66
|
|Platin
|898,90
|907,23
|% 0,66
|
|Paladyum
|965,28
|966,30
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,24
|80,24
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.013,66
|2.014,62
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59CATES
Yüzde 9.96 oranında artışla 66.80 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 690, 820 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 174, 57 artarak (% 2.04 ) 8, 732
-
17:58MEGMT
Yüzde 8.96 oranında artışla 44.74 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 985, 561 adet işlem
-
17:57REEDR
Yüzde 9.97 oranında artışla 25.80 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 055, 049 adet işlem
-
17:56SOKM
Yüzde 4.97 oranında artışla 61.20 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 124, 308 adet işlem