KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
29.01.2024 07:00
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243150
BIST
'
10:118.437
En Düşük
|Değişim
|: 1,09%
|| 90,86
|Açılış
|: 8.400
|
|Önceki Kapanış
|: 8.346
|
8.399
En Yüksek
8.443
10:1130,3496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,2497
|Açılış
|: 30,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3300
|
30,4182
En Düşük
30,1690
10:1132,9607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,2507
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
33,0490
En Düşük
32,7672
10:111.981,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 28,12
|Açılış
|: 1.981,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.953,68
|
1.982,37
En Düşük
1.958,17
BIST En Aktif Hisseler10:11
|MIPAZ
|71,00
|61.656.023
|% 9,99
|
|TARKM
|816,50
|315.289.244
|% 9,97
|
|BAYRK
|38,64
|26.227.090
|% 9,96
|
|HATSN
|73,50
|300.552.176
|% 9,95
|
|KBORU
|152,60
|85.443.084
|% 9,94
|
|FORMT
|3,11
|74.329.950
|% -4,89
|
|VKFYO
|28,30
|26.366.947
|% -4,71
|
|MARKA
|63,10
|3.563.257
|% -4,54
|
|EUKYO
|16,25
|1.350.491
|% -4,07
|
|MAKIM
|50,50
|1.798.265
|% -3,63
|
|THYAO
|266,50
|1.759.834.849
|% 2,50
|
|TUPRS
|150,40
|437.387.885
|% 1,90
|
|EREGL
|43,94
|418.609.369
|% 1,48
|
|PGSUS
|757,00
|378.465.615
|% 1,54
|
|ASELS
|49,90
|370.011.713
|% 1,46
|
|TSPOR
|1,60
|44.034.721
|% -1,48
|
|EKGYO
|10,34
|255.969.736
|% 0,49
|
|FORMT
|3,11
|74.329.950
|% -4,89
|
|ZOREN
|4,57
|90.831.944
|% 1,33
|
|AKFGY
|2,10
|28.711.485
|% 0,96
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3453
|30,3496
|% 0,83
|
|Euro
|32,9410
|32,9607
|% 0,77
|
|Sterlin
|38,4556
|38,6484
|% 0,88
|
|Frank
|35,0437
|35,2548
|% 1,00
|
|Riyal
|8,0675
|8,1079
|% 0,81
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,97
|23,01
|% 0,66
|
|Platin
|913,00
|919,23
|% 0,66
|
|Paladyum
|955,14
|958,90
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,19
|83,19
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.031,27
|2.031,55
|% 0,66
|