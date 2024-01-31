KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
31.01.2024 07:00
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1244036
BIST
'
18:058.474
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 8.513
|
|Önceki Kapanış
|: 8.474
|
8.439
En Yüksek
8.517
18:0530,3696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0191
|Açılış
|: 30,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3050
|
30,3809
En Düşük
30,2901
18:0532,8776
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0614
|Açılış
|: 32,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9849
En Düşük
32,8413
18:051.986,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,42
|Açılış
|: 1.986,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986,55
|
1.990,78
En Düşük
1.981,89
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CATES
|88,00
|583.608.274
|% 10,00
|
|BYDNR
|32,78
|119.159.981
|% 10,00
|
|BURVA
|115,50
|52.146.716
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.002,00
|348.717.848
|% 10,00
|
|MIPAZ
|78,10
|44.400.548
|% 10,00
|
|YBTAS
|184.500,00
|4.952.988
|% -8,33
|
|VAKFN
|5,53
|219.245.019
|% -6,90
|
|QNBFL
|830,50
|4.512.720
|% -6,58
|
|SUMAS
|258,25
|2.472.700
|% -6,26
|
|RALYH
|80,90
|63.379.917
|% -5,88
|
|THYAO
|272,00
|9.880.015.837
|% -0,73
|
|ISCTR
|25,62
|4.505.069.733
|% 2,07
|
|YKBNK
|21,58
|3.835.361.124
|% 1,12
|
|EREGL
|43,34
|3.398.228.943
|% -0,87
|
|TCELL
|69,35
|3.240.454.727
|% 0,07
|
|EKGYO
|10,15
|2.910.810.534
|% -0,49
|
|YKBNK
|21,58
|3.835.361.124
|% 1,12
|
|ISCTR
|25,62
|4.505.069.733
|% 2,07
|
|QUAGR
|4,03
|645.477.761
|% -0,25
|
|PETKM
|21,78
|3.183.810.118
|% 1,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3569
|30,3685
|% 0,06
|
|Euro
|32,8704
|32,8927
|% -0,14
|
|Sterlin
|38,3806
|38,5730
|% -0,08
|
|Frank
|35,0528
|35,2640
|% -0,05
|
|Riyal
|8,0725
|8,1130
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,06
|23,09
|% 0,66
|
|Platin
|922,43
|924,28
|% 0,66
|
|Paladyum
|978,30
|982,58
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,32
|82,32
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,26
|2.035,64
|% 0,66
|