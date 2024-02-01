KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
01.02.2024 07:00
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1245925
BIST
'
11:178.628
En Düşük
|Değişim
|: 1,55%
|| 131,65
|Açılış
|: 8.514
|
|Önceki Kapanış
|: 8.497
|
8.514
En Yüksek
8.638
11:1730,3706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0269
|Açılış
|: 30,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,3761
En Düşük
30,2613
11:1732,8296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0061
|Açılış
|: 32,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
32,9495
En Düşük
32,7768
11:171.991,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 7,15
|Açılış
|: 1.991,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.984,07
|
2.000,89
En Düşük
1.983,32
BIST En Aktif Hisseler11:15
|METUR
|8,08
|8.608.437
|% 32,24
|
|BURVA
|139,70
|33.813.051
|% 10,00
|
|MOBTL
|5,40
|147.892.646
|% 9,98
|
|AVHOL
|38,78
|75.052.708
|% 9,98
|
|SNPAM
|102,00
|7.144.386
|% 9,97
|
|SELGD
|36,90
|2.254.738
|% -10,00
|
|KBORU
|136,00
|28.248.016
|% -9,99
|
|DIRIT
|17,66
|1.820.817
|% -9,99
|
|SODSN
|85,80
|176.147
|% -5,30
|
|TETMT
|7.700,00
|3.249.400
|% -4,41
|
|THYAO
|275,00
|2.600.660.235
|% 0,82
|
|BINHO
|581,50
|1.490.916.856
|% 8,69
|
|EKGYO
|10,44
|1.455.865.948
|% 3,88
|
|TUPRS
|153,30
|1.219.785.921
|% 2,20
|
|KCHOL
|167,20
|1.173.450.094
|% 4,04
|
|EKGYO
|10,44
|1.455.865.948
|% 3,88
|
|AKFGY
|2,08
|92.816.949
|% 1,46
|
|YKBNK
|22,02
|855.170.282
|% 0,82
|
|ZOREN
|4,69
|163.074.694
|% 0,64
|
|ADESE
|2,35
|79.512.714
|% 0,43
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3638
|30,3740
|% 0,10
|
|Euro
|32,8163
|32,8344
|% 0,03
|
|Sterlin
|38,2978
|38,4899
|% -0,09
|
|Frank
|34,9858
|35,1966
|% -0,10
|
|Riyal
|8,0739
|8,1143
|% 0,06
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,75
|22,77
|% 0,66
|
|Platin
|913,47
|916,69
|% 0,66
|
|Paladyum
|967,62
|971,04
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,41
|80,41
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.039,58
|2.039,91
|% 0,66
|