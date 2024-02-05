KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
05.02.2024 00:04
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246584
BIST
'
18:058.666
En Düşük
|Değişim
|: 0,23%
|| 19,56
|Açılış
|: 8.712
|
|Önceki Kapanış
|: 8.646
|
8.622
En Yüksek
8.763
18:0530,4609
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0298
|Açılış
|: 30,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5000
|
30,6430
En Düşük
30,3930
18:0532,9827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0330
|Açılış
|: 33,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
33,0952
En Düşük
32,8106
18:051.999,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 3,16
|Açılış
|: 1.999,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.996,20
|
2.009,10
En Düşük
1.994,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBIR
|110,00
|7.248.427
|% 10,00
|
|EGEEN
|12.747,50
|888.158.313
|% 9,99
|
|BALAT
|24,92
|6.151.052
|% 9,97
|
|BAYRK
|46,10
|74.612.849
|% 9,97
|
|REEDR
|31,34
|2.442.556.030
|% 9,96
|
|KBORU
|122,40
|98.355.744
|% -10,00
|
|TETMT
|6.525,00
|60.153.975
|% -10,00
|
|VRGYO
|35,92
|443.878.819
|% -9,97
|
|EGPRO
|173,50
|302.508.268
|% -7,52
|
|AKSUE
|14,15
|88.231.524
|% -6,91
|
|THYAO
|281,50
|16.604.474.218
|% 2,55
|
|SAHOL
|77,40
|6.447.303.802
|% 5,45
|
|EREGL
|43,46
|5.231.524.979
|% -0,59
|
|AKBNK
|39,26
|4.627.000.744
|% -2,05
|
|ASTOR
|124,00
|4.328.101.218
|% 4,20
|
|EKGYO
|9,93
|2.319.673.341
|% -3,03
|
|ZOREN
|4,73
|1.031.554.723
|% 0,21
|
|AKFGY
|2,16
|440.009.404
|% 3,35
|
|YKBNK
|22,28
|3.767.274.084
|% -0,36
|
|PETKM
|22,00
|2.986.606.062
|% -1,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,4144
|30,5291
|% 0,13
|
|Euro
|32,8866
|32,9610
|% 0,03
|
|Sterlin
|38,3344
|38,5267
|% -0,22
|
|Frank
|34,9898
|35,2006
|% -0,17
|
|Riyal
|8,1055
|8,1461
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,68
|22,72
|% 0,66
|
|Platin
|896,31
|898,85
|% 0,66
|
|Paladyum
|945,52
|950,39
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,00
|78,00
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.041,11
|2.041,32
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58ULAS
Yüzde 7.05 oranında artışla 28.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 056, 608 adet işlem
-
17:57BFREN
Yüzde 4.06 oranında artışla 11, 907.50 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 015 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, EKGYO, OYAKC
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 74 artarak (% 0.21 ) 7, 632
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEGMT, BRKVY, BAYRK, ISBIR, AVHOL, EGEEN, REEDR, KFEIN, HUBVC, BALAT