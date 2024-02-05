KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
05.02.2024 07:14
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246586
BIST
'
18:058.666
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 8.666
|
0
En Yüksek
0
18:0530,5523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0616
|Açılış
|: 30,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5000
|
30,6898
En Düşük
30,3930
18:0532,9842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0345
|Açılış
|: 33,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
33,0985
En Düşük
32,7964
18:051.992,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -3,59
|Açılış
|: 1.993,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.996,20
|
2.011,97
En Düşük
1.987,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UMPAS
|9,98
|7.220.788
|% 0,00
|
|UFUK
|131,00
|4.941.891
|% 0,00
|
|SNPAM
|99,00
|16.715.437
|% 0,00
|
|SELGD
|41,16
|25.748.658
|% 0,00
|
|SONME
|66,25
|7.206.077
|% 0,00
|
|UMPAS
|9,98
|7.220.788
|% 0,00
|
|UFUK
|131,00
|4.941.891
|% 0,00
|
|SNPAM
|99,00
|16.715.437
|% 0,00
|
|SELGD
|41,16
|25.748.658
|% 0,00
|
|SONME
|66,25
|7.206.077
|% 0,00
|
|THYAO
|281,50
|16.604.474.218
|% 0,00
|
|SAHOL
|77,40
|6.447.303.802
|% 0,00
|
|EREGL
|43,46
|5.231.524.979
|% 0,00
|
|AKBNK
|39,26
|4.627.000.744
|% 0,00
|
|ASTOR
|124,00
|4.328.101.218
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,93
|2.319.673.341
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,73
|1.031.554.723
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,16
|440.009.404
|% 0,00
|
|YKBNK
|22,28
|3.767.274.084
|% 0,00
|
|PETKM
|22,00
|2.986.606.062
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5318
|30,5499
|% 0,19
|
|Euro
|32,9355
|33,0025
|% 0,16
|
|Sterlin
|38,3401
|38,5324
|% -0,20
|
|Frank
|35,0209
|35,2319
|% -0,08
|
|Riyal
|8,1099
|8,1506
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,54
|22,58
|% 0,66
|
|Platin
|897,64
|900,02
|% 0,66
|
|Paladyum
|938,94
|943,55
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,73
|77,73
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,35
|2.029,58
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58ULAS
Yüzde 7.05 oranında artışla 28.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 056, 608 adet işlem
-
17:57BFREN
Yüzde 4.06 oranında artışla 11, 907.50 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 015 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, EKGYO, OYAKC
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 74 artarak (% 0.21 ) 7, 632
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEGMT, BRKVY, BAYRK, ISBIR, AVHOL, EGEEN, REEDR, KFEIN, HUBVC, BALAT