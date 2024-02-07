KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
07.02.2024 07:03
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247414
BIST
'
18:058.869
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 8.869
|
0
En Yüksek
0
18:0530,5981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0458
|Açılış
|: 30,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6000
|
30,6031
En Düşük
30,4063
18:0532,9606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0658
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
32,9876
En Düşük
32,7190
18:051.999,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,25
|Açılış
|: 1.999,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.999,81
|
2.002,72
En Düşük
1.990,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OTTO
|309,75
|2.689.976
|% 0,00
|
|KUVVA
|49,22
|3.590.782
|% 0,00
|
|KBORU
|148,00
|653.711.366
|% 0,00
|
|YAYLA
|11,97
|21.148.055
|% 0,00
|
|ULAS
|26,88
|20.177.777
|% 0,00
|
|OTTO
|309,75
|2.689.976
|% 0,00
|
|KUVVA
|49,22
|3.590.782
|% 0,00
|
|KBORU
|148,00
|653.711.366
|% 0,00
|
|YAYLA
|11,97
|21.148.055
|% 0,00
|
|ULAS
|26,88
|20.177.777
|% 0,00
|
|THYAO
|291,00
|14.757.357.592
|% 0,00
|
|EREGL
|44,20
|6.676.636.217
|% 0,00
|
|SASA
|39,80
|6.474.941.923
|% 0,00
|
|PETKM
|23,46
|4.464.029.946
|% 0,00
|
|AKBNK
|41,04
|4.398.054.924
|% 0,00
|
|ZOREN
|5,00
|2.584.199.625
|% 0,00
|
|EKGYO
|10,45
|4.229.075.525
|% 0,00
|
|TSPOR
|1,66
|383.348.941
|% 0,00
|
|PETKM
|23,46
|4.464.029.946
|% 0,00
|
|YKBNK
|22,82
|3.853.309.305
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5862
|30,5928
|% 0,13
|
|Euro
|32,9379
|32,9518
|% 0,17
|
|Sterlin
|38,4455
|38,6383
|% 0,15
|
|Frank
|35,0461
|35,2572
|% 0,14
|
|Riyal
|8,1334
|8,1742
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,24
|22,28
|% 0,66
|
|Platin
|903,68
|905,01
|% 0,66
|
|Paladyum
|943,36
|947,92
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,59
|78,59
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,74
|2.033,05
|% 0,66
|