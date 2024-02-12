KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
12.02.2024 07:02
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248709
BIST
'
18:109.046
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 8.993
|
|Önceki Kapanış
|: 9.046
|
8.943
En Yüksek
9.046
18:1030,7074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0329
|Açılış
|: 30,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 30,7200
|
30,7074
En Düşük
30,5992
18:1033,1639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0509
|Açılış
|: 33,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1000
|
33,1877
En Düşük
33,0451
18:101.995,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,62
|Açılış
|: 1.995,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997,32
|
1.999,29
En Düşük
1.992,12
BIST En Aktif Hisseler18:10
|DOFER
|53,35
|481.167.353
|% 10,00
|
|KFEIN
|141,90
|140.846.784
|% 10,00
|
|SAMAT
|54,45
|97.255.906
|% 10,00
|
|BNTAS
|12,43
|205.010.273
|% 10,00
|
|TUCLK
|13,75
|292.138.795
|% 10,00
|
|KRGYO
|28,66
|579.880.489
|% -9,99
|
|AVHOL
|56,15
|185.894.082
|% -9,94
|
|MARKA
|81,15
|36.025.959
|% -8,72
|
|TETMT
|6.952,50
|22.207.703
|% -7,30
|
|YGGYO
|43,22
|31.672.212
|% -5,67
|
|THYAO
|294,75
|10.713.229.542
|% 2,79
|
|EREGL
|46,36
|5.619.688.775
|% 1,93
|
|GUBRF
|163,60
|5.418.882.181
|% 3,54
|
|ASELS
|52,10
|4.408.347.569
|% 1,46
|
|KOZAL
|22,14
|4.368.538.515
|% 4,34
|
|EKGYO
|10,49
|3.691.890.149
|% 1,65
|
|TSPOR
|1,79
|566.999.050
|% 5,29
|
|QUAGR
|4,28
|1.142.285.446
|% 2,88
|
|KOZAL
|22,14
|4.368.538.515
|% 4,34
|
|YKBNK
|22,76
|3.909.767.252
|% 0,62
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,6481
|30,7074
|% 0,11
|
|Euro
|33,0902
|33,1639
|% 0,15
|
|Sterlin
|38,6305
|38,8243
|% 0,01
|
|Frank
|34,9353
|35,1458
|% 0,00
|
|Riyal
|8,1559
|8,1968
|% 0,01
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,69
|22,73
|% 0,66
|
|Platin
|877,36
|878,63
|% 0,66
|
|Paladyum
|863,97
|869,66
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,87
|81,87
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.022,98
|2.023,28
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:10
daha fazla
-
17:59GEDZA
Yüzde 7.51 oranında artışla 25.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 298, 172 adet işlem
-
17:57ARZUM
Yüzde 9.97 oranında artışla 47.20 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 209, 754 adet işlem
-
17:56FORMT
Yüzde 6.08 oranında artışla 3.14 lira fiyatla işlem gören hissede 78, 138, 727 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 72, 17 artarak (% 0.76 ) 9, 560
-
17:55
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, DOFER, BNTAS