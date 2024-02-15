KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
15.02.2024 07:03
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249648
BIST
'
10:249.153
En Düşük
|Değişim
|: 0,89%
|| 81,02
|Açılış
|: 9.072
|
|Önceki Kapanış
|: 9.072
|
9.113
En Yüksek
9.157
10:2430,7646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0213
|Açılış
|: 30,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8500
|
31,1615
En Düşük
30,6053
10:2433,1326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1188
|Açılış
|: 33,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0200
|
33,3926
En Düşük
32,9632
10:241.971,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,64
|Açılış
|: 1.971,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.967,92
|
1.996,92
En Düşük
1.961,01
BIST En Aktif Hisseler10:23
|TDGYO
|12,00
|46.207.567
|% 9,99
|
|HKTM
|78,75
|92.125.544
|% 9,99
|
|CUSAN
|29,12
|33.287.910
|% 9,97
|
|BANVT
|150,10
|67.449.813
|% 9,96
|
|SELGD
|53,55
|3.571.142
|% 9,96
|
|AVTUR
|8,90
|2.254.384
|% -4,91
|
|YAYLA
|11,10
|1.953.456
|% -3,90
|
|DOFER
|54,60
|23.281.191
|% -3,70
|
|PKART
|70,30
|8.250.912
|% -3,70
|
|UFUK
|158,80
|1.925.505
|% -3,47
|
|REEDR
|55,25
|1.380.034.496
|% 6,15
|
|THYAO
|284,25
|1.200.323.758
|% 0,62
|
|GUBRF
|205,30
|989.294.931
|% -0,24
|
|TUPRS
|167,10
|987.224.702
|% 1,52
|
|ISCTR
|27,88
|904.711.293
|% 0,22
|
|QUAGR
|4,94
|261.288.606
|% 6,70
|
|EKGYO
|10,32
|458.390.083
|% -0,77
|
|ZOREN
|5,34
|192.733.398
|% 1,91
|
|TSPOR
|1,83
|62.094.626
|% 0,55
|
|ISCTR
|27,88
|904.711.293
|% 0,22
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7545
|30,7638
|% 0,07
|
|Euro
|33,1014
|33,1518
|% 0,42
|
|Sterlin
|38,5026
|38,6957
|% -0,00
|
|Frank
|34,6401
|34,8488
|% 0,20
|
|Riyal
|8,1809
|8,2219
|% 0,06
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,49
|22,52
|% 0,66
|
|Platin
|893,34
|894,60
|% 0,66
|
|Paladyum
|934,44
|937,38
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,43
|81,43
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.993,63
|1.994,07
|% 0,66
|