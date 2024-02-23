KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
23.02.2024 07:03
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251462
BIST
'
18:059.347
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 9.360
|
|Önceki Kapanış
|: 9.347
|
9.282
En Yüksek
9.406
18:0531,0787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0911
|Açılış
|: 31,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2300
|
31,0982
En Düşük
30,4194
18:0533,6910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0524
|Açılış
|: 33,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6000
|
33,7389
En Düşük
33,1645
18:052.024,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 7,71
|Açılış
|: 2.024,72
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016,97
|
2.026,16
En Düşük
1.979,90
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PINSU
|20,24
|99.155.301
|% 10,00
|
|FONET
|22,66
|177.393.938
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,72
|5.519.304
|% 10,00
|
|SILVR
|18,92
|62.489.857
|% 10,00
|
|MNDTR
|7,59
|95.404.023
|% 10,00
|
|AYCES
|1.234,00
|64.659.782
|% -9,99
|
|EUKYO
|23,32
|47.141.616
|% -9,96
|
|UMPAS
|10,86
|2.169.310
|% -5,57
|
|YBTAS
|173.997,50
|4.993.893
|% -5,44
|
|AVHOL
|59,80
|78.668.827
|% -4,78
|
|THYAO
|285,00
|12.866.209.444
|% 2,06
|
|ISCTR
|28,90
|7.930.518.761
|% 0,91
|
|EREGL
|48,18
|7.413.433.083
|% -0,95
|
|KONTR
|300,50
|6.153.618.488
|% 3,00
|
|REEDR
|55,25
|6.127.139.670
|% 6,87
|
|EKGYO
|11,30
|3.517.391.193
|% 3,39
|
|ZOREN
|5,99
|1.740.075.882
|% -0,50
|
|ISCTR
|28,90
|7.930.518.761
|% 0,91
|
|YKBNK
|23,86
|4.548.356.299
|% -2,13
|
|EREGL
|48,18
|7.413.433.083
|% -0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,0662
|31,0787
|% 0,29
|
|Euro
|33,6724
|33,6910
|% 0,16
|
|Sterlin
|39,2413
|39,4381
|% 0,33
|
|Frank
|35,1565
|35,3682
|% 0,26
|
|Riyal
|8,2609
|8,3023
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,77
|22,81
|% 0,66
|
|Platin
|901,05
|902,40
|% 0,66
|
|Paladyum
|966,62
|969,61
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,24
|83,24
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,24
|2.026,58
|% 0,66
|