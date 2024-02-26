KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
26.02.2024 00:00
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251785
BIST
'
18:059.374
En Düşük
|Değişim
|: 0,29%
|| 27,03
|Açılış
|: 9.362
|
|Önceki Kapanış
|: 9.347
|
9.294
En Yüksek
9.417
18:0531,0804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0413
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,1850
|
31,0988
En Düşük
31,0311
18:0533,7592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1366
|Açılış
|: 33,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6700
|
33,7592
En Düşük
33,6235
18:052.034,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,67
|Açılış
|: 2.034,24
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,57
|
2.035,55
En Düşük
2.031,55
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OZGYO
|7,15
|229.984.947
|% 10,00
|
|SMART
|57,20
|381.604.773
|% 10,00
|
|PSDTC
|89,65
|29.547.847
|% 10,00
|
|PSDTC
|89,65
|29.547.847
|% 10,00
|
|PSDTC
|89,65
|29.547.847
|% 10,00
|
|TETMT
|8.952,50
|35.407.138
|% -9,98
|
|AYCES
|1.111,00
|571.893.271
|% -9,97
|
|BRKVY
|151,80
|151.640.899
|% -9,96
|
|ARASE
|76,60
|451.299.248
|% -9,35
|
|FLAP
|14,59
|266.414.209
|% -7,95
|
|THYAO
|286,50
|10.372.061.680
|% 0,53
|
|EREGL
|46,50
|7.211.048.774
|% -3,49
|
|ISCTR
|28,74
|6.405.448.771
|% -0,55
|
|ASTOR
|125,00
|5.427.583.229
|% 1,38
|
|BORSK
|51,60
|5.169.656.939
|% 9,93
|
|EKGYO
|11,63
|4.868.071.116
|% 2,92
|
|TSPOR
|1,80
|518.181.122
|% -0,55
|
|ZOREN
|5,92
|1.356.422.409
|% -1,17
|
|ISCTR
|28,74
|6.405.448.771
|% -0,55
|
|ODAS
|10,54
|1.892.886.053
|% 1,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,0705
|31,0832
|% 0,14
|
|Euro
|33,6557
|33,7408
|% 0,35
|
|Sterlin
|39,2583
|39,4552
|% 0,13
|
|Frank
|35,1683
|35,3801
|% 0,24
|
|Riyal
|8,2600
|8,3014
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,94
|22,97
|% 0,66
|
|Platin
|901,43
|903,33
|% 0,66
|
|Paladyum
|979,26
|980,75
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,58
|81,58
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,93
|2.036,28
|% 0,66
|