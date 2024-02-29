KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
29.02.2024 07:01
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252857
BIST
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18:059.062
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 9.185
|
|Önceki Kapanış
|: 9.062
|
9.062
En Yüksek
9.237
18:0531,2304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0287
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2450
|
31,3072
En Düşük
31,1201
18:0533,9160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0631
|Açılış
|: 33,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
|
34,0964
En Düşük
33,7735
18:052.043,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,92
|Açılış
|: 2.043,50
|
|Önceki Kapanış
|: 2.040,58
|
2.048,08
En Düşük
2.035,77
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAYLA
|17,27
|70.630.212
|% 10,00
|
|KTLEV
|132,00
|488.352.001
|% 10,00
|
|BRKVY
|181,50
|26.756.047
|% 10,00
|
|INVEO
|49,94
|356.192.844
|% 10,00
|
|PATEK
|109,50
|1.280.753.532
|% 9,99
|
|ARDYZ
|53,55
|953.882.980
|% -10,00
|
|EMNIS
|180,00
|4.014.426
|% -10,00
|
|YONGA
|83,70
|9.819.651
|% -10,00
|
|DGATE
|44,86
|99.510.715
|% -9,99
|
|VBTYZ
|44,04
|1.113.915.286
|% -9,98
|
|EREGL
|46,90
|23.132.008.302
|% -0,13
|
|THYAO
|276,00
|10.668.944.355
|% -1,52
|
|PGSUS
|855,50
|4.692.017.601
|% 3,26
|
|REEDR
|62,95
|4.325.345.820
|% -9,94
|
|TUPRS
|161,50
|4.309.817.578
|% 0,81
|
|EREGL
|46,90
|23.132.008.302
|% -0,13
|
|EKGYO
|11,15
|3.355.391.757
|% -1,33
|
|ZOREN
|5,43
|1.536.198.247
|% 0,93
|
|ISCTR
|10,96
|2.764.287.123
|% -1,88
|
|ADESE
|2,85
|376.733.732
|% 1,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,2165
|31,2304
|% 0,09
|
|Euro
|33,8909
|33,9160
|% 0,19
|
|Sterlin
|39,4288
|39,6265
|% 0,11
|
|Frank
|35,3980
|35,6113
|% 0,08
|
|Riyal
|8,3000
|8,3416
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,50
|22,52
|% 0,66
|
|Platin
|885,20
|887,36
|% 0,66
|
|Paladyum
|939,36
|944,17
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,18
|82,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,51
|2.035,85
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:59AYCES
Yüzde -6.56 oranında düşüşle 841.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 535, 633 adet işlem
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -78, 84 kaybederek (% -0.98 ) 7, 951
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : VESBE, MERKO, BERA, QNBFL, PATEK, FONET, DIRIT, BRKVY, ORCAY, LMKDC