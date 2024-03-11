KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
11.03.2024 07:02
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257299
BIST
'
10:319.279
En Düşük
|Değişim
|: 1,35%
|| 124,05
|Açılış
|: 9.337
|
|Önceki Kapanış
|: 9.155
|
9.272
En Yüksek
9.369
10:3132,0041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0953
|Açılış
|: 33,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0000
|
32,0215
En Düşük
31,9269
10:3135,0772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0938
|Açılış
|: 36,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 36,0000
|
35,3523
En Düşük
34,9689
10:312.243,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 9,53
|Açılış
|: 2.243,54
|
|Önceki Kapanış
|: 2.234,01
|
2.252,58
En Düşük
2.234,86
BIST En Aktif Hisseler10:29
|KSTUR
|7.070,00
|6.773.060
|% 10,00
|
|ALVES
|41,58
|25.584.756
|% 10,00
|
|JANTS
|210,10
|149.619.644
|% 10,00
|
|DGATE
|49,50
|14.846.748
|% 10,00
|
|UFUK
|289,00
|4.562.732
|% 9,99
|
|FONET
|38,88
|8.321.370
|% -10,00
|
|PEKGY
|22,48
|8.692.544
|% -9,94
|
|INGRM
|624,00
|68.849.139
|% -6,52
|
|EUKYO
|21,30
|1.857.765
|% -6,08
|
|DOBUR
|138,10
|9.978.262
|% -5,41
|
|THYAO
|284,50
|1.786.091.772
|% 1,88
|
|AKBNK
|43,34
|1.090.336.793
|% 3,59
|
|KCHOL
|178,60
|1.030.805.370
|% 2,29
|
|GARAN
|65,55
|987.244.592
|% 3,23
|
|ISCTR
|11,05
|848.507.158
|% 1,75
|
|ISCTR
|11,05
|848.507.158
|% 1,75
|
|ZOREN
|5,46
|203.316.791
|% 1,11
|
|YKBNK
|23,58
|844.505.804
|% 2,61
|
|EKGYO
|11,47
|339.053.810
|% 1,50
|
|EREGL
|46,62
|792.200.376
|% 1,57
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9980
|32,0027
|% 0,29
|
|Euro
|35,0650
|35,0817
|% 0,28
|
|Sterlin
|42,4780
|42,6910
|% -0,03
|
|Frank
|37,7027
|37,8917
|% 0,05
|
|Riyal
|8,8163
|8,8604
|% -0,00
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,35
|24,38
|% 0,66
|
|Platin
|917,18
|920,57
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.022,51
|1.028,36
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,86
|81,86
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.180,79
|2.181,15
|% 0,66
|