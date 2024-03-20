KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
20.03.2024 07:09
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260430
BIST
'
18:108.930
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 8.930
|
0
En Yüksek
0
18:1032,3831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0355
|Açılış
|: 33,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,4490
En Düşük
32,2582
18:1035,2436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0527
|Açılış
|: 36,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 36,1500
|
35,3670
En Düşük
35,1150
18:102.245,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,51
|Açılış
|: 2.245,06
|
|Önceki Kapanış
|: 2.244,54
|
2.251,48
En Düşük
2.238,16
BIST En Aktif Hisseler18:10
|TOASO
|277,00
|1.321.425.009
|% 0,00
|
|TRCAS
|25,40
|40.976.847
|% 0,00
|
|TSKB
|8,58
|165.894.002
|% 0,00
|
|RYSAS
|33,28
|59.435.284
|% 0,00
|
|ULKER
|106,00
|506.583.276
|% 0,00
|
|TOASO
|277,00
|1.321.425.009
|% 0,00
|
|TRCAS
|25,40
|40.976.847
|% 0,00
|
|TSKB
|8,58
|165.894.002
|% 0,00
|
|RYSAS
|33,28
|59.435.284
|% 0,00
|
|ULKER
|106,00
|506.583.276
|% 0,00
|
|THYAO
|278,25
|9.087.135.278
|% 0,00
|
|TUPRS
|173,70
|5.019.190.998
|% 0,00
|
|YKBNK
|23,62
|4.116.123.114
|% 0,00
|
|REEDR
|59,25
|3.646.475.420
|% 0,00
|
|MOGAN
|19,59
|3.361.905.604
|% 0,00
|
|ZOREN
|5,35
|2.098.915.590
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,77
|3.066.387.933
|% 0,00
|
|YKBNK
|23,62
|4.116.123.114
|% 0,00
|
|MOGAN
|19,59
|3.361.905.604
|% 0,00
|
|EKGYO
|10,65
|1.590.035.757
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3790
|32,3836
|% 0,11
|
|Euro
|35,2259
|35,2553
|% 0,18
|
|Sterlin
|42,1733
|42,3847
|% -0,05
|
|Frank
|37,3018
|37,4888
|% -0,12
|
|Riyal
|8,8486
|8,8930
|% 0,06
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,89
|24,93
|% 0,66
|
|Platin
|893,76
|895,33
|% 0,66
|
|Paladyum
|989,83
|993,12
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,20
|87,20
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.157,18
|2.157,49
|% 0,66
|