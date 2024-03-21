KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
21.03.2024 00:06
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260827
BIST
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18:058.955
En Düşük
|Değişim
|: 0,28%
|| 25,24
|Açılış
|: 8.932
|
|Önceki Kapanış
|: 8.930
|
8.905
En Yüksek
9.028
18:0532,3283
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0431
|Açılış
|: 33,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,3854
En Düşük
32,2504
18:0535,6780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,2948
|Açılış
|: 35,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,0500
|
35,6780
En Düşük
35,2593
18:052.275,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,66
|Açılış
|: 2.274,96
|
|Önceki Kapanış
|: 2.273,88
|
2.277,06
En Düşük
2.267,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKYHO
|7,04
|241.070.366
|% 10,00
|
|KFEIN
|159,50
|399.911.754
|% 10,00
|
|KSTUR
|8.635,00
|12.091.955
|% 10,00
|
|EMNIS
|248,60
|6.341.786
|% 10,00
|
|EKIZ
|71,55
|3.916.044
|% 9,99
|
|CEMAS
|4,86
|617.108.755
|% -10,00
|
|IEYHO
|4,95
|121.013.312
|% -10,00
|
|PEKGY
|19,35
|797.871.048
|% -10,00
|
|FONET
|25,06
|364.684.816
|% -9,99
|
|PKART
|75,75
|213.622.519
|% -9,98
|
|THYAO
|278,25
|7.682.986.402
|% 0,00
|
|YKBNK
|24,40
|6.948.452.808
|% 3,30
|
|MIATK
|73,90
|4.595.333.189
|% 3,79
|
|KCHOL
|187,20
|4.464.361.851
|% 3,77
|
|TUPRS
|171,80
|3.937.389.242
|% -1,09
|
|ZOREN
|5,60
|2.282.397.566
|% 4,67
|
|ISCTR
|10,73
|3.787.060.766
|% -0,37
|
|EKGYO
|10,77
|3.546.554.528
|% 1,13
|
|YKBNK
|24,40
|6.948.452.808
|% 3,30
|
|CEMAS
|4,86
|617.108.755
|% -10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3531
|32,3607
|% -0,03
|
|Euro
|35,3675
|35,6090
|% 0,64
|
|Sterlin
|42,2780
|42,4899
|% -0,01
|
|Frank
|37,2987
|37,4856
|% 0,03
|
|Riyal
|8,8172
|8,8614
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,56
|25,62
|% 0,66
|
|Platin
|908,19
|911,97
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.024,98
|1.025,74
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,17
|86,17
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.185,82
|2.186,73
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:59DESPC
Yüzde 9.95 oranında artışla 60.25 lira fiyatla işlem gören hissede 282, 443 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 83 artarak (% 0.41 ) 7, 883
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TLMAN, DOBUR, BRISA, JANTS, KSTUR, BRMEN, KERVN, KAPLM, INTEM, ZEDUR
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PKART, GIPTA, PEKGY, CEMAS, DERHL, BEGYO, IEYHO
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17:58
ERSU, PAPIL, DYOBY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında