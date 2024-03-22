KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
22.03.2024 07:06
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261316
BIST
'
18:059.141
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 9.036
|
|Önceki Kapanış
|: 9.141
|
9.020
En Yüksek
9.193
18:0532,1558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1306
|Açılış
|: 32,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1600
|
32,2123
En Düşük
31,9433
18:0534,8933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0173
|Açılış
|: 35,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,9000
|
35,0445
En Düşük
34,7407
18:052.248,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 5,20
|Açılış
|: 2.248,18
|
|Önceki Kapanış
|: 2.242,97
|
2.260,11
En Düşük
2.240,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VESTL
|85,80
|3.188.024.050
|% 10,00
|
|QNBFL
|189,20
|29.955.021
|% 10,00
|
|TRILC
|15,18
|298.834.003
|% 10,00
|
|RODRG
|99,00
|31.722.949
|% 10,00
|
|EKIZ
|78,70
|5.057.026
|% 9,99
|
|VRGYO
|46,44
|179.380.615
|% -10,00
|
|PEKGY
|17,42
|411.483.481
|% -9,97
|
|DERHL
|10,49
|267.274.684
|% -9,96
|
|YAYLA
|18,00
|17.874.534
|% -9,95
|
|AKYHO
|6,34
|183.184.289
|% -9,94
|
|THYAO
|285,50
|15.765.772.984
|% 2,61
|
|YKBNK
|25,98
|10.352.758.135
|% 6,48
|
|AKBNK
|45,04
|8.754.616.512
|% 5,63
|
|ISCTR
|11,15
|6.739.095.353
|% 3,91
|
|ASELS
|57,90
|5.678.193.841
|% 3,49
|
|ISCTR
|11,15
|6.739.095.353
|% 3,91
|
|YKBNK
|25,98
|10.352.758.135
|% 6,48
|
|EKGYO
|10,51
|3.130.697.582
|% -2,41
|
|BEGYO
|4,75
|1.281.355.654
|% -9,87
|
|ZOREN
|5,46
|1.259.010.731
|% -2,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1483
|32,1558
|% 0,41
|
|Euro
|34,8652
|34,8933
|% 0,05
|
|Sterlin
|41,2852
|41,4922
|% -0,09
|
|Frank
|36,3161
|36,4981
|% -0,16
|
|Riyal
|8,7054
|8,7490
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,53
|24,56
|% 0,66
|
|Platin
|902,21
|903,22
|% 0,66
|
|Paladyum
|991,54
|997,21
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,20
|85,20
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.173,27
|2.173,61
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 220, 49 artarak (% 2.80 ) 8, 083
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NIBAS, TRILC, CUSAN, VESTL, KERVN, AKENR, FORTE, FMIZP, QNBFL, RYSAS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BEGYO, ARTMS, VRGYO, AKYHO, PEKGY, CASA
-
17:59
AKENR, GLCVY, LIDFA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
GSDDE, MARBL, TURGG değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında