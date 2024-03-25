KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
25.03.2024 00:02
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261746
BIST
'
18:059.112
En Düşük
|Değişim
|: -0,32%
|| -29,20
|Açılış
|: 9.162
|
|Önceki Kapanış
|: 9.141
|
9.081
En Yüksek
9.223
18:0532,1098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1419
|Açılış
|: 32,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7300
|
32,1430
En Düşük
31,9043
18:0534,7770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1745
|Açılış
|: 35,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,3500
|
34,8810
En Düşük
34,5419
18:052.234,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 8,83
|Açılış
|: 2.234,64
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,80
|
2.238,68
En Düşük
2.221,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MEKAG
|66,55
|110.677.669
|% 10,00
|
|GOLTS
|407,00
|539.419.610
|% 10,00
|
|AZTEK
|118,80
|173.392.076
|% 10,00
|
|DESPC
|63,80
|54.599.931
|% 10,00
|
|BERA
|19,82
|686.121.670
|% 9,99
|
|ENSRI
|33,30
|195.237.838
|% -10,00
|
|KSTUR
|8.370,00
|22.100.730
|% -10,00
|
|PEKGY
|15,68
|945.553.762
|% -9,99
|
|ULUFA
|12,51
|108.337.548
|% -9,94
|
|MAKIM
|52,70
|89.169.244
|% -9,91
|
|THYAO
|291,25
|13.055.341.874
|% 2,01
|
|YKBNK
|26,64
|5.342.349.153
|% 2,54
|
|ISCTR
|11,02
|4.621.958.643
|% -1,17
|
|AKBNK
|45,82
|4.031.331.852
|% 1,73
|
|VESTL
|83,00
|3.876.284.838
|% -3,26
|
|ISCTR
|11,02
|4.621.958.643
|% -1,17
|
|YKBNK
|26,64
|5.342.349.153
|% 2,54
|
|ZOREN
|5,27
|1.003.255.188
|% -3,48
|
|EKGYO
|10,03
|1.481.207.104
|% -4,57
|
|PETKM
|22,94
|3.137.013.386
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0826
|32,1099
|% 0,44
|
|Euro
|34,6380
|34,6747
|% 0,21
|
|Sterlin
|41,2351
|41,4418
|% -0,04
|
|Frank
|36,4728
|36,6556
|% -0,02
|
|Riyal
|8,7291
|8,7728
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,64
|24,67
|% 0,66
|
|Platin
|896,56
|898,70
|% 0,66
|
|Paladyum
|984,26
|990,42
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,07
|85,07
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.165,68
|2.166,57
|% 0,66
|