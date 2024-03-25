KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
25.03.2024 07:00
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261752
BIST
'
11:559.230
En Düşük
|Değişim
|: 1,30%
|| 118,36
|Açılış
|: 9.113
|
|Önceki Kapanış
|: 9.112
|
9.081
En Yüksek
9.234
11:5532,1513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1834
|Açılış
|: 32,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,1741
En Düşük
31,8377
11:5534,8075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,2050
|Açılış
|: 35,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
|
34,8810
En Düşük
34,5419
11:552.237,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 11,65
|Açılış
|: 2.237,45
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,80
|
2.250,28
En Düşük
2.217,42
BIST En Aktif Hisseler11:55
|OYAYO
|40,48
|10.080.470
|% 10,00
|
|ASUZU
|85,85
|282.585.141
|% 9,99
|
|CANTE
|18,49
|280.078.367
|% 9,99
|
|VRGYO
|56,15
|59.467.567
|% 9,99
|
|CMBTN
|4.630,00
|373.375.863
|% 9,98
|
|METUR
|9,15
|59.715.697
|% -7,48
|
|KLNMA
|17,00
|1.010.769
|% -6,59
|
|INFO
|11,85
|41.393.860
|% -5,65
|
|EKIZ
|71,00
|437.431
|% -4,70
|
|MARBL
|18,10
|91.411.357
|% -4,59
|
|THYAO
|294,50
|4.154.365.157
|% 1,12
|
|ISCTR
|11,31
|2.032.983.972
|% 2,63
|
|YKBNK
|27,46
|1.808.543.489
|% 3,08
|
|AKBNK
|46,56
|1.360.214.491
|% 1,62
|
|ASELS
|57,50
|1.340.854.949
|% 2,04
|
|ISCTR
|11,31
|2.032.983.972
|% 2,63
|
|ODAS
|9,52
|1.091.261.964
|% 7,33
|
|ZOREN
|5,79
|562.763.588
|% 9,87
|
|YKBNK
|27,46
|1.808.543.489
|% 3,08
|
|MOGAN
|20,60
|1.138.610.113
|% -3,01
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1481
|32,1513
|% 0,57
|
|Euro
|34,7901
|34,8075
|% 0,59
|
|Sterlin
|41,0787
|41,2847
|% -0,42
|
|Frank
|36,2869
|36,4687
|% -0,53
|
|Riyal
|8,6962
|8,7398
|% -0,42
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,67
|24,70
|% 0,66
|
|Platin
|903,04
|904,37
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.000,74
|1.006,19
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,12
|85,12
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.165,52
|2.165,84
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:55
daha fazla
-
12:10ODAS
Yüzde 7.44 oranında artışla 9.53 lira fiyatla işlem gören hissede 115, 886, 970 adet işlem
-
12:09VKFYO
Yüzde 8.94 oranında artışla 24.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 173, 624 adet işlem
-
12:08PENTA
Yüzde 5.93 oranında artışla 19.46 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 673, 753 adet işlem
-
12:07KAPLM
Yüzde 4.67 oranında artışla 177.00 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 785 adet işlem
-
12:06XU100
Endeks 9, 223 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 23 üstünde . İşlem hacmi 35, 459.00 milyon TL de