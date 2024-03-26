KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
26.03.2024 07:00
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262303
BIST
'
18:109.029
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 9.029
|
0
En Yüksek
0
18:1032,1749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0683
|Açılış
|: 32,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,1798
En Düşük
32,0860
18:1034,9537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0711
|Açılış
|: 35,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
|
34,9749
En Düşük
34,8188
18:102.247,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 3,15
|Açılış
|: 2.247,13
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,87
|
2.249,73
En Düşük
2.241,01
BIST En Aktif Hisseler18:10
|MOGAN
|20,14
|2.133.328.741
|% 0,00
|
|SKYLP
|140,00
|36.389.852
|% 0,00
|
|ODINE
|39,92
|5.460.577
|% 0,00
|
|ATAGY
|12,46
|4.521.854
|% 0,00
|
|ATLAS
|5,53
|9.587.842
|% 0,00
|
|KERVN
|2,54
|4.327.738
|% 0,00
|
|CMENT
|599,50
|22.247.503
|% 0,00
|
|DOBUR
|176,40
|45.967.630
|% 0,00
|
|THYAO
|285,75
|13.687.265.335
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,41
|8.971.123.363
|% 0,00
|
|YKBNK
|27,12
|6.550.955.460
|% 0,00
|
|AKBNK
|46,00
|6.250.012.683
|% 0,00
|
|KCHOL
|196,70
|4.971.570.898
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,41
|8.971.123.363
|% 0,00
|
|ODAS
|9,41
|2.286.189.892
|% 0,00
|
|YKBNK
|27,12
|6.550.955.460
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,72
|1.898.099.011
|% 0,00
|
|AKBNK
|46,00
|6.250.012.683
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1683
|32,1745
|% 0,21
|
|Euro
|34,9304
|34,9404
|% 0,17
|
|Sterlin
|41,0411
|41,2468
|% 0,09
|
|Frank
|36,0541
|36,2348
|% -0,06
|
|Riyal
|8,6524
|8,6958
|% 0,01
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,62
|24,65
|% 0,66
|
|Platin
|903,89
|905,65
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.005,02
|1.010,42
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,14
|86,14
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.172,90
|2.173,24
|% 0,66
|