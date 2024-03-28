KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
28.03.2024 00:00
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263513
BIST
'
18:008.807
En Düşük
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,66
|Açılış
|: 8.834
|
|Önceki Kapanış
|: 8.807
|
8.749
En Yüksek
8.906
18:0032,2698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0190
|Açılış
|: 32,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4900
|
32,2907
En Düşük
32,2284
18:0035,1574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0358
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
35,2155
En Düşük
34,9380
18:002.275,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -2,00
|Açılış
|: 2.275,54
|
|Önceki Kapanış
|: 2.277,54
|
2.278,85
En Düşük
2.272,76
BIST En Aktif Hisseler18:00
|AGROT
|39,16
|852.715.874
|% 10,00
|
|ERSU
|45,56
|99.822.031
|% 10,00
|
|GUBRF
|166,10
|2.407.959.217
|% 10,00
|
|TETMT
|13.200,00
|47.293.640
|% 10,00
|
|YKSLN
|23,10
|107.688.171
|% 10,00
|
|DERHL
|9,36
|42.991.650
|% -10,00
|
|PEKGY
|11,44
|1.192.551.444
|% -9,99
|
|KSTUR
|6.105,00
|13.394.370
|% -9,99
|
|BRKSN
|47,98
|67.838.879
|% -9,98
|
|SODSN
|225,30
|11.671.892
|% -9,97
|
|THYAO
|282,75
|8.661.406.273
|% -0,88
|
|PETKM
|20,00
|5.140.499.960
|% -6,10
|
|ISCTR
|10,84
|3.844.244.990
|% -2,52
|
|ASELS
|55,70
|3.824.808.608
|% 5,09
|
|YKBNK
|26,42
|3.671.514.267
|% -0,83
|
|ISCTR
|10,84
|3.844.244.990
|% -2,52
|
|ZOREN
|5,51
|1.882.941.170
|% 1,29
|
|PETKM
|20,00
|5.140.499.960
|% -6,10
|
|EKGYO
|9,43
|1.854.121.089
|% 1,18
|
|AKFGY
|2,14
|320.552.860
|% 4,90
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2436
|32,2698
|% 0,06
|
|Euro
|35,0048
|35,1574
|% 0,10
|
|Sterlin
|41,0164
|41,2220
|% -0,15
|
|Frank
|35,9080
|36,0880
|% -0,14
|
|Riyal
|8,6689
|8,7124
|% -0,01
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,57
|24,60
|% 0,66
|
|Platin
|899,12
|899,71
|% 0,66
|
|Paladyum
|987,21
|991,89
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,70
|85,70
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.192,65
|2.193,01
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59INGRM
Yüzde 5.86 oranında artışla 596.00 lira fiyatla işlem gören hissede 301, 231 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 67 artarak (% 0.13 ) 9, 531
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17:58XU100
Endeks 8, 817 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 11 üstünde . İşlem hacmi 78, 057.00 milyon TL de
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17:58HDFGS
Yüzde 5.47 oranında artışla 2.12 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 381, 205 adet işlem
-
17:57YESIL
Yüzde 6.85 oranında artışla 3.90 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 531, 656 adet işlem