KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
10.04.2024 18:46
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271640
BIST
'
12:359.814
En Düşük
|Değişim
|: 0,59%
|| 57,50
|Açılış
|: 9.808
|
|Önceki Kapanış
|: 9.757
|
9.747
En Yüksek
9.849
12:3532,2902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0524
|Açılış
|: 32,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,2300
|
32,3312
En Düşük
32,1707
12:3534,7269
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,2519
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,9000
|
35,3533
En Düşük
34,6311
12:352.416,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -22,34
|Açılış
|: 2.416,66
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439,00
|
2.448,20
En Düşük
2.407,42
BIST En Aktif Hisseler12:35
|CASA
|98,00
|2.516.542
|% 0,00
|
|FONET
|25,86
|94.661.331
|% 0,00
|
|ATSYH
|45,00
|427.843
|% 0,00
|
|BRKO
|4,99
|2.278.355
|% 0,00
|
|BASCM
|16,22
|683.396
|% 0,00
|
|CASA
|98,00
|2.516.542
|% 0,00
|
|FONET
|25,86
|94.661.331
|% 0,00
|
|ATSYH
|45,00
|427.843
|% 0,00
|
|BRKO
|4,99
|2.278.355
|% 0,00
|
|BASCM
|16,22
|683.396
|% 0,00
|
|THYAO
|309,25
|4.482.603.426
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,84
|3.210.247.416
|% 0,00
|
|YKBNK
|31,56
|2.209.551.754
|% 0,00
|
|TUPRS
|188,40
|2.021.474.898
|% 0,00
|
|KCHOL
|217,00
|1.840.833.717
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,84
|3.210.247.416
|% 0,00
|
|EKGYO
|10,75
|935.567.931
|% 0,00
|
|ZOREN
|5,80
|418.195.003
|% 0,00
|
|YKBNK
|31,56
|2.209.551.754
|% 0,00
|
|AKENR
|18,15
|1.083.741.909
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2756
|32,2914
|% 0,17
|
|Euro
|34,6908
|34,7143
|% -0,76
|
|Sterlin
|40,5966
|40,8001
|% -1,21
|
|Frank
|35,4384
|35,6161
|% -1,21
|
|Riyal
|8,6411
|8,6844
|% -0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,95
|27,99
|% 0,66
|
|Platin
|967,05
|969,05
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.053,87
|1.056,03
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,29
|89,29
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.333,52
|2.333,90
|% 0,66
|
Seans Raporu
12:35
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17:58
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