KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
11.04.2024 18:30
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271643
BIST
'
12:359.814
En Düşük
|Değişim
|: 0,59%
|| 57,50
|Açılış
|: 9.808
|
|Önceki Kapanış
|: 9.757
|
9.747
En Yüksek
9.849
12:3532,3235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0330
|Açılış
|: 32,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,2300
|
32,3373
En Düşük
32,1931
12:3534,6448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0664
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,9000
|
34,7668
En Düşük
34,5137
12:352.435,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 11,79
|Açılış
|: 2.435,38
|
|Önceki Kapanış
|: 2.423,60
|
2.438,10
En Düşük
2.415,09
BIST En Aktif Hisseler12:35
|ATSYH
|45,00
|427.843
|% 0,00
|
|BRMEN
|6,05
|698.382
|% 0,00
|
|CASA
|98,00
|2.516.542
|% 0,00
|
|EMNIS
|256,00
|908.238
|% 0,00
|
|FONET
|25,86
|94.661.331
|% 0,00
|
|ATSYH
|45,00
|427.843
|% 0,00
|
|BRMEN
|6,05
|698.382
|% 0,00
|
|CASA
|98,00
|2.516.542
|% 0,00
|
|EMNIS
|256,00
|908.238
|% 0,00
|
|FONET
|25,86
|94.661.331
|% 0,00
|
|THYAO
|309,25
|4.482.603.426
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,84
|3.210.247.416
|% 0,00
|
|YKBNK
|31,56
|2.209.551.754
|% 0,00
|
|TUPRS
|188,40
|2.021.474.898
|% 0,00
|
|KCHOL
|217,00
|1.840.833.717
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,84
|3.210.247.416
|% 0,00
|
|EKGYO
|10,75
|935.567.931
|% 0,00
|
|ZOREN
|5,80
|418.195.003
|% 0,00
|
|YKBNK
|31,56
|2.209.551.754
|% 0,00
|
|AKENR
|18,15
|1.083.741.909
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3093
|32,3235
|% 0,10
|
|Euro
|34,6359
|34,6448
|% -0,19
|
|Sterlin
|40,6290
|40,8327
|% -0,05
|
|Frank
|35,5980
|35,7764
|% 0,26
|
|Riyal
|8,6414
|8,6847
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,95
|27,98
|% 0,66
|
|Platin
|974,94
|975,93
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.034,44
|1.036,61
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,80
|89,80
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.344,23
|2.344,52
|% 0,66
|
Seans Raporu
12:35
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17:59
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QNBFL, TNZTP, KUTPO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:44
CLEBI, GRNYO, ETYAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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