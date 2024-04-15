KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
15.04.2024 00:02
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271689
BIST
'
12:359.814
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 9.808
|
|Önceki Kapanış
|: 9.814
|
9.747
En Yüksek
9.849
12:3532,4123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0558
|Açılış
|: 32,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,2300
|
32,5796
En Düşük
32,3371
12:3534,5538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1246
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,9000
|
34,8027
En Düşük
34,4011
12:352.460,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 22,21
|Açılış
|: 2.460,86
|
|Önceki Kapanış
|: 2.438,65
|
2.471,97
En Düşük
2.437,19
BIST En Aktif Hisseler12:35
|CASA
|98,00
|2.516.542
|% 0,00
|
|BRMEN
|6,05
|698.382
|% 0,00
|
|FONET
|25,86
|94.661.331
|% 0,00
|
|ATSYH
|45,00
|427.843
|% 0,00
|
|BRKO
|4,99
|2.278.355
|% 0,00
|
|CASA
|98,00
|2.516.542
|% 0,00
|
|BRMEN
|6,05
|698.382
|% 0,00
|
|FONET
|25,86
|94.661.331
|% 0,00
|
|ATSYH
|45,00
|427.843
|% 0,00
|
|BRKO
|4,99
|2.278.355
|% 0,00
|
|THYAO
|309,25
|4.482.603.426
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,84
|3.210.247.416
|% 0,00
|
|YKBNK
|31,56
|2.209.551.754
|% 0,00
|
|TUPRS
|188,40
|2.021.474.898
|% 0,00
|
|KCHOL
|217,00
|1.840.833.717
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,84
|3.210.247.416
|% 0,00
|
|EKGYO
|10,75
|935.567.931
|% 0,00
|
|ZOREN
|5,80
|418.195.003
|% 0,00
|
|YKBNK
|31,56
|2.209.551.754
|% 0,00
|
|AKENR
|18,15
|1.083.741.909
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4009
|32,4123
|% 0,17
|
|Euro
|34,5196
|34,5538
|% 0,36
|
|Sterlin
|40,3811
|40,5835
|% 0,07
|
|Frank
|35,4578
|35,6355
|% 0,01
|
|Riyal
|8,6409
|8,6842
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,30
|28,33
|% 0,66
|
|Platin
|975,25
|976,12
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.045,40
|1.050,97
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,26
|90,26
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.361,36
|2.361,79
|% 0,66
|
Seans Raporu
12:35
daha fazla
-
17:45
SRVGY, ALKA, METUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:45
DITAS, QNBFL, ORMA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:30
DGATE, BURVA, ETYAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:30
FONET, OYAYO, TNZTP değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:25
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse ODINE, MOGAN, REEDR