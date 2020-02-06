KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Yatırımcı Tazmin Merkezi Duyurusu
06.02.2020 13:22
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Yatırımcı Tazmin Merkezi Duyurusu )
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Yatırımcı Tazmin Merkezi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Tazmin Merkezi tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817335
BIST
14:29123.448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 1.127,39
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
122.712
14:295,9880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0076
|Açılış
|: 5,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9898
En Düşük
5,9757
14:296,5915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0132
|Açılış
|: 6,5840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5974
En Düşük
6,5779
14:29301,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 2,04
|Açılış
|: 301,53
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
301,84
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|ARSAN
|5,21
|11.133.968
|% 14,51
|
|GYHOL
|30,22
|12.863.047
|% 13,18
|
|LINK
|27,34
|11.411.442
|% 11,14
|
|CEOEM
|8,39
|40.164.572
|% 10,69
|
|IZTAR
|3,35
|1.144.697
|% 9,84
|
|DOKTA
|64,05
|3.525.248
|% -14,94
|
|UMPAS
|0,60
|97.615
|% -9,09
|
|SALIX
|7,28
|61.357
|% -7,85
|
|IHGZT
|4,21
|35.461
|% -7,47
|
|ISBTR
|47.000,00
|635.500
|% -6,00
|
|THYAO
|14,83
|1.190.528.670
|% 1,51
|
|ODAS
|2,27
|596.304.366
|% 2,25
|
|SASA
|9,68
|479.885.312
|% 2,33
|
|SISE
|5,63
|462.801.002
|% 2,18
|
|YKBNK
|3,13
|374.487.776
|% 4,33
|
|ODAS
|2,27
|596.304.366
|% 2,25
|
|TEKTU
|1,75
|233.950.309
|% 3,55
|
|CEMAS
|1,25
|158.866.150
|% 2,46
|
|YKBNK
|3,13
|374.487.776
|% 4,33
|
|IEYHO
|0,71
|86.108.048
|% -4,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7402
|7,7790
|% -0,08
|
|Frank
|6,1217
|6,1586
|% 0,06
|
|Riyal
|1,5911
|1,5991
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.566
|1.566
|8,65
|
|Altın Gr.
|302
|302
|2,20
|
|Cumhuriyet
|1.996
|2.027
|15,00
|
|Tam
|1.989
|2.039
|13,63
|
|Yarım
|961
|986
|6,59
|
|Çeyrek
|482
|493
|3,29
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,82
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,04
|
|B. Petrol
|55,11
|55,11
|-0,17
|
Seans Raporu
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14:40XU030
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14:40
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, TEKTU, CEMAS