KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Yatırımcı Tazmin Merkezi Duyurusu
09.03.2020 14:32
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Yatırımcı Tazmin Merkezi Duyurusu )
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Yatırımcı Tazmin Merkezi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Tazmin Merkezi tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825382
BIST
14:59104.770
En Yüksek
|Değişim
|: -4,41%
|| -4.830,43
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
104.747
14:596,1220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0344
|Açılış
|: 6,1170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
14:596,9992
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 0,1149
|Açılış
|: 6,9680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
14:59329,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 2,06
|Açılış
|: 329,78
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,07
|61.476.573
|% 14,97
|
|INFO
|8,90
|9.950
|% 12,52
|
|ARMDA
|24,60
|8.398.669
|% 10,31
|
|ADBGR
|6,87
|8.422.361
|% 6,51
|
|OZBAL
|2,25
|28.974.166
|% 4,65
|
|OYAYO
|6,61
|6.516.176
|% -14,93
|
|ARSAN
|4,39
|12.856.629
|% -11,85
|
|VAKKO
|5,33
|37.248.724
|% -11,61
|
|UTPYA
|4,47
|4.374.103
|% -11,13
|
|TKNSA
|7,30
|54.890.149
|% -10,65
|
|THYAO
|10,74
|617.459.432
|% -3,59
|
|ASELS
|28,32
|434.063.312
|% -5,09
|
|GARAN
|9,53
|207.720.078
|% -4,99
|
|TUPRS
|93,10
|174.180.147
|% -1,74
|
|YKBNK
|2,30
|160.530.940
|% -5,35
|
|IHLGM
|1,29
|101.684.960
|% -0,77
|
|YKBNK
|2,30
|160.530.940
|% -5,35
|
|ODAS
|1,97
|119.327.824
|% -4,83
|
|THYAO
|10,74
|617.459.432
|% -3,59
|
|KARSN
|1,78
|95.478.955
|% -3,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9777
|8,0177
|% 0,85
|
|Frank
|6,5761
|6,6157
|% 1,83
|
|Riyal
|1,6246
|1,6328
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.676
|1,81
|
|Altın Gr.
|330
|330
|2,03
|
|Cumhuriyet
|2.186
|2.219
|18,00
|
|Tam
|2.171
|2.226
|15,58
|
|Yarım
|1.050
|1.077
|7,54
|
|Çeyrek
|526
|538
|3,77
|
|Gümüş.Ons
|16,82
|16,85
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,34
|-0,05
|
|B. Petrol
|35,22
|35,22
|-10,05
|
Seans Raporu
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