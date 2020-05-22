KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Yatırımcı Tazmin Merkezi Duyurusu









KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Yatırımcı Tazmin Merkezi Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYatırımcı Tazmin Merkezi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarYatırımcı Tazmin Merkezi tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846547BIST