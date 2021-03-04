KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Yatırımcı Tazmin Merkezi Duyurusu
04.03.2021 17:14
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Yatırımcı Tazmin Merkezi Duyurusu )
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Yatırımcı Tazmin Merkezi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Tazmin Merkezi tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915137
BIST
17:131.536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,67
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531
|
1.540
En Düşük
1.523
17:137,4264
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0191
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5134
En Düşük
7,4117
17:138,9523
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0342
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
9,0579
En Düşük
8,9368
17:13409,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,83
|Açılış
|: 409,72
|
|Önceki Kapanış
|: 410,55
|
414,17
En Düşük
408,89
BIST En Aktif Hisseler17:12
|KRVGD
|18,59
|272.684.828
|% 10,00
|
|AVTUR
|4,07
|31.428.997
|% 10,00
|
|CRFSA
|66,00
|19.453.640
|% 10,00
|
|GEDZA
|42,04
|58.230.245
|% 9,99
|
|VAKFN
|23,56
|12.438.478
|% 9,99
|
|LINK
|52,20
|29.316.679
|% -10,00
|
|KSTUR
|348,70
|1.302.156
|% -9,99
|
|EPLAS
|39,94
|14.572.948
|% -9,96
|
|UMPAS
|1,15
|91.392
|% -9,45
|
|KONTR
|90,40
|443.757.771
|% -8,55
|
|THYAO
|14,73
|2.469.236.175
|% -1,27
|
|PETKM
|5,88
|1.302.425.998
|% 2,62
|
|KRDMD
|7,28
|1.133.590.208
|% 3,12
|
|SISE
|7,66
|1.126.114.883
|% 0,52
|
|GARAN
|9,28
|979.346.153
|% 0,98
|
|EKGYO
|2,42
|812.890.638
|% -0,41
|
|PETKM
|5,88
|1.302.425.998
|% 2,62
|
|DOHOL
|3,35
|570.431.239
|% 0,90
|
|THYAO
|14,73
|2.469.236.175
|% -1,27
|
|KRDMD
|7,28
|1.133.590.208
|% 3,12
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4249
|7,4270
|% -0,25
|
|Euro
|8,9450
|8,9523
|% -0,38
|
|Sterlin
|10,3445
|10,3964
|% -0,14
|
|Frank
|8,0129
|8,0611
|% -0,62
|
|Riyal
|1,9746
|1,9845
|% -0,23
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|1,23
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-0,96
|
|Cumhuriyet
|2.726
|2.767
|12,00
|
|Tam
|2.708
|2.779
|7,56
|
|Yarım
|1.309
|1.344
|3,66
|
|Çeyrek
|657
|672
|1,83
|
|Gümüş.Ons
|25,97
|26,01
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|-0,05
|
|B. Petrol
|65,32
|65,32
|1,25
|