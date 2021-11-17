KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Yatırımcı Tazmin Merkezi Duyurusu
17.11.2021 14:25
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Yatırımcı Tazmin Merkezi Duyurusu )
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Yatırımcı Tazmin Merkezi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Tazmin Merkezi tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978289
BIST
16:411.720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 12,80
|Açılış
|: 1.710
|
|Önceki Kapanış
|: 1.707
|
1.759
En Düşük
1.698
16:4111,1159
En Yüksek
|Değişim
|: 4,54%
|| 0,4832
|Açılış
|: 11,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6200
|
11,3093
En Düşük
10,4466
16:4112,6179
En Yüksek
|Değişim
|: 4,77%
|| 0,5743
|Açılış
|: 12,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9900
|
12,8271
En Düşük
11,7446
16:41667,53
En Yüksek
|Değişim
|: 4,67%
|| 29,81
|Açılış
|: 667,53
|
|Önceki Kapanış
|: 637,72
|
675,09
En Düşük
625,09
BIST En Aktif Hisseler16:41
|TETMT
|190,50
|7.896.609
|% 9,99
|
|PRKAB
|44,76
|168.530.280
|% 9,98
|
|DITAS
|22,92
|16.845.934
|% 9,98
|
|DOBUR
|164,50
|29.994.930
|% 9,96
|
|MERCN
|13,72
|91.683.422
|% 9,94
|
|BASGZ
|15,51
|611.674.733
|% -9,98
|
|GMTAS
|2,35
|9.102.116
|% -9,96
|
|AKSGY
|1,83
|50.569.427
|% -8,96
|
|SERVE
|12,00
|115.555
|% -7,62
|
|ISBIR
|46,00
|1.478.574
|% -7,03
|
|GARAN
|12,11
|5.326.823.706
|% 1,76
|
|YKBNK
|3,58
|2.912.912.933
|% 6,23
|
|AKBNK
|7,24
|2.476.422.775
|% 1,83
|
|PETKM
|7,69
|2.318.877.719
|% -0,26
|
|SISE
|11,02
|2.060.959.716
|% 5,76
|
|YKBNK
|3,58
|2.912.912.933
|% 6,23
|
|GARAN
|12,11
|5.326.823.706
|% 1,76
|
|TSKB
|1,57
|551.203.647
|% -0,63
|
|AKBNK
|7,24
|2.476.422.775
|% 1,83
|
|EKGYO
|2,14
|704.257.099
|% -1,83
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,1032
|11,1159
|% 4,54
|
|Euro
|12,5999
|12,6179
|% 4,77
|
|Sterlin
|14,9510
|15,0260
|% 4,61
|
|Frank
|11,9490
|12,0210
|% 4,77
|
|Riyal
|2,9573
|2,9722
|% 4,73
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-5,89
|
|Altın Gr.
|659
|659
|21,39
|
|Cumhuriyet
|4.330
|4.396
|123,00
|
|Tam
|4.357
|4.468
|172,44
|
|Yarım
|2.106
|2.161
|83,41
|
|Çeyrek
|1.056
|1.081
|41,71
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,83
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|8,82
|8,83
|0,27
|
|B. Petrol
|80,55
|80,55
|0,27
|
Seans Raporu
16:41
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-
16:54USDTR
Yüzde 4.60 oranında artışla 1, 057.70 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 860 adet işlem
-
16:53RALYH
Yüzde 7.63 oranında artışla 9.88 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 386, 972 adet işlem
-
16:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 21 kaybederek (% -0.28 ) 1, 863
-
16:51
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, TSKB
-
16:51XU100
Endeks 1, 702 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 32 altında . İşlem hacmi 36, 555.00 milyon TL de