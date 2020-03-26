***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.03.2020 10:09
***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAPLM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832268
BIST
13:0089.574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 510,87
|Açılış
|: 88.960
|
|Önceki Kapanış
|: 89.063
|
89.932
En Düşük
88.481
13:006,4724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0567
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5056
En Düşük
6,4061
13:007,0922
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,1075
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1034
En Düşük
6,9707
13:00335,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,46
|Açılış
|: 335,46
|
|Önceki Kapanış
|: 333,76
|
336,38
En Düşük
322,05
BIST En Aktif Hisseler
|BAKAB
|6,49
|3.622.819
|% 10,00
|
|RYGYO
|5,39
|20.397.094
|% 10,00
|
|TIRE
|4,73
|4.109.630
|% 10,00
|
|SASA
|6,60
|76.452.666
|% 10,00
|
|ISKUR
|304.381,50
|304.382
|% 10,00
|
|QNBFL
|128,90
|4.791.432
|% -9,99
|
|ETILR
|1,88
|81.482
|% -9,62
|
|RALYH
|7,25
|10.310
|% -9,38
|
|MMCAS
|0,83
|813
|% -7,78
|
|IHGZT
|3,29
|82.171
|% -7,32
|
|THYAO
|9,14
|815.887.785
|% 4,22
|
|ASELS
|23,60
|388.524.517
|% 0,68
|
|GARAN
|7,65
|369.079.467
|% 2,00
|
|YKBNK
|1,91
|193.402.959
|% 2,14
|
|ECILC
|4,73
|161.314.749
|% 7,26
|
|YKBNK
|1,91
|193.402.959
|% 2,14
|
|THYAO
|9,14
|815.887.785
|% 4,22
|
|GSRAY
|1,74
|104.571.108
|% 8,75
|
|IHLGM
|0,78
|41.005.487
|% 1,30
|
|ODAS
|1,27
|62.237.711
|% 1,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6908
|7,7293
|% 1,12
|
|Frank
|6,6321
|6,6720
|% 1,39
|
|Riyal
|1,7182
|1,7268
|% 0,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.610
|1.613
|-5,71
|
|Altın Gr.
|334
|335
|1,56
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,36
|14,42
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|3,00
|0,02
|
|B. Petrol
|26,87
|26,87
|-0,52
|