***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.03.2020 10:11
***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAPLM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833146
BIST
12:5987.574
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -551,37
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.456
En Düşük
86.815
12:596,5282
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,0788
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5360
En Düşük
6,4403
12:597,2233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0384
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2400
En Düşük
7,1420
12:59340,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 1,96
|Açılış
|: 340,02
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
340,71
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|TIRE
|5,72
|27.002.811
|% 10,00
|
|AYCES
|10,60
|1.566.308
|% 9,96
|
|SKTAS
|2,32
|5.533.120
|% 9,95
|
|GEDIK
|17,36
|4.855.292
|% 9,94
|
|BNTAS
|2,66
|32.951.372
|% 9,92
|
|GLRYH
|2,16
|249.713
|% -10,00
|
|RTALB
|5,19
|297.013
|% -9,90
|
|MTRYO
|3,85
|1.595.740
|% -9,84
|
|ETILR
|1,71
|97.019
|% -9,52
|
|PGSUS
|31,36
|280.140.299
|% -9,21
|
|THYAO
|8,57
|385.996.930
|% -3,27
|
|PGSUS
|31,36
|280.140.299
|% -9,21
|
|ASELS
|23,12
|276.445.599
|% 0,00
|
|GARAN
|7,95
|235.616.355
|% 0,89
|
|SASA
|7,66
|222.050.187
|% 5,51
|
|IHLGM
|0,91
|83.069.918
|% 1,11
|
|IHLAS
|0,47
|28.934.744
|% 0,00
|
|GSRAY
|1,91
|116.758.704
|% -1,04
|
|TSPOR
|2,68
|155.756.556
|% 3,47
|
|THYAO
|8,57
|385.996.930
|% -3,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0438
|8,0841
|% 0,53
|
|Frank
|6,7886
|6,8295
|% 0,46
|
|Riyal
|1,7288
|1,7375
|% 0,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.622
|1.623
|-5,92
|
|Altın Gr.
|339
|339
|1,34
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,04
|14,10
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|2,94
|2,95
|-0,05
|
|B. Petrol
|26,70
|26,70
|-1,25
|