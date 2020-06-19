***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.06.2020 11:55
***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KAPLM]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAPLM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851987
BIST
12:00113.629
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 1.134,23
|Açılış
|: 113.561
|
|Önceki Kapanış
|: 112.495
|
114.338
En Düşük
113.190
12:006,8562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8810
|
6,8607
En Düşük
6,8469
12:007,6904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0017
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,6986
En Düşük
7,6749
12:00381,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,67
|Açılış
|: 381,54
|
|Önceki Kapanış
|: 379,87
|
382,22
En Düşük
379,31
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|5,87
|848.573
|% 9,93
|
|DIRIT
|1,38
|157.722
|% 9,52
|
|TCELL
|17,69
|1.090.743.050
|% 9,00
|
|DAGI
|5,68
|25.944.725
|% 8,40
|
|KSTUR
|49,98
|13.445
|% 8,18
|
|GLRYH
|13,97
|2.553.716
|% -9,99
|
|RTALB
|32,48
|10.876.285
|% -9,98
|
|EKIZ
|11,57
|149.982
|% -9,96
|
|BAYRK
|8,34
|25.693.363
|% -9,94
|
|DENGE
|1,36
|92.079
|% -9,93
|
|KRDMD
|3,10
|1.921.503.546
|% 1,97
|
|TCELL
|17,69
|1.090.743.050
|% 9,00
|
|ASELS
|32,52
|464.889.351
|% -0,25
|
|GARAN
|8,19
|462.823.358
|% 0,74
|
|TKFEN
|17,27
|411.772.547
|% 5,30
|
|KRDMD
|3,10
|1.921.503.546
|% 1,97
|
|EKGYO
|1,86
|261.522.166
|% -2,11
|
|TSKB
|1,26
|163.090.858
|% -1,56
|
|GSDHO
|1,98
|210.851.823
|% 0,51
|
|PETKM
|4,10
|346.216.321
|% 1,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4899
|8,5325
|% -0,02
|
|Frank
|1,8229
|1,8320
|% 0,02
|
|Riyal
|381,1980
|381,3110
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|6,34
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,45
|
|Cumhuriyet
|2.480
|2.494
|7,90
|
|Tam
|2.545
|2.559
|8,00
|
|Yarım
|1.240
|1.251
|3,90
|
|Çeyrek
|622
|626
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|17,48
|17,53
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,87
|0,03
|
|B. Petrol
|42,70
|42,70
|1,19
|
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