***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.09.2020 13:22
***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAPLM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875886
BIST
13:391.104
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -7,57
|Açılış
|: 1.112
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.115
En Düşük
1.100
13:397,6059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0504
|Açılış
|: 7,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5970
|
7,6063
En Düşük
7,5393
13:398,9667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0044
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0029
En Düşük
8,9079
13:39472,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,35
|Açılış
|: 472,58
|
|Önceki Kapanış
|: 473,93
|
476,07
En Düşük
471,35
BIST En Aktif Hisseler13:39
|EGPRO
|21,34
|7.097.805
|% 10,00
|
|DNISI
|8,91
|5.690.505
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.948,10
|1.441.594
|% 10,00
|
|SODSN
|20,46
|710.371
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.185,60
|1.381.890
|% 10,00
|
|PKENT
|899,10
|418.082
|% -10,00
|
|YONGA
|59,40
|6.594.350
|% -10,00
|
|KENT
|420,00
|1.165.411
|% -7,87
|
|DMSAS
|6,95
|105.353.294
|% -4,92
|
|BRMEN
|2,60
|10.674.412
|% -4,76
|
|SISE
|6,51
|751.760.247
|% 1,88
|
|KRDMD
|3,28
|626.114.490
|% 1,23
|
|GARAN
|6,58
|280.177.433
|% -1,20
|
|RTALB
|53,55
|260.891.776
|% 5,41
|
|PETKM
|4,35
|257.893.084
|% -1,14
|
|KRDMD
|3,28
|626.114.490
|% 1,23
|
|SISE
|6,51
|751.760.247
|% 1,88
|
|EKGYO
|1,76
|144.152.467
|% -1,12
|
|DOHOL
|2,34
|175.668.612
|% 0,86
|
|SKBNK
|1,55
|92.818.303
|% 1,31
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6030
|7,6059
|% 0,67
|
|Euro
|8,9616
|8,9667
|% 0,05
|
|Sterlin
|9,7462
|9,7951
|% 0,16
|
|Frank
|8,2834
|8,3333
|% 0,35
|
|Riyal
|2,0212
|2,0313
|% 0,64
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-18,64
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-2,45
|
|Cumhuriyet
|3.135
|3.182
|-18,00
|
|Tam
|3.118
|3.195
|-21,08
|
|Yarım
|1.507
|1.546
|-10,19
|
|Çeyrek
|756
|773
|-5,10
|
|Gümüş.Ons
|26,33
|26,37
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,09
|
|B. Petrol
|42,19
|42,19
|-0,96
|