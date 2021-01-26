***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.01.2021 10:01
***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAPLM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904325
BIST
11:351.533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -7,06
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.540
|
1.538
En Düşük
1.517
11:357,3951
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0095
|Açılış
|: 7,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4351
En Düşük
7,3912
11:358,9777
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0221
|Açılış
|: 8,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0211
En Düşük
8,9721
11:35442,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,30
|Açılış
|: 442,09
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,16
En Düşük
441,03
BIST En Aktif Hisseler11:35
|MAALT
|254,20
|39.674.152
|% 10,00
|
|LUKSK
|44,04
|5.421.136
|% 9,99
|
|VAKFN
|8,26
|25.047.892
|% 9,99
|
|DIRIT
|5,73
|1.741.462
|% 9,98
|
|TBORG
|23,16
|2.370.797
|% 9,97
|
|MERIT
|145,80
|82.523
|% -10,00
|
|SONME
|75,15
|72.745
|% -10,00
|
|SUMAS
|70,20
|85.504
|% -10,00
|
|POLTK
|441,50
|1.467.105
|% -9,99
|
|IZTAR
|22,90
|1.087.842
|% -9,98
|
|EKGYO
|2,49
|744.612.919
|% 0,81
|
|GARAN
|9,52
|615.538.013
|% -0,21
|
|KARSN
|5,47
|539.730.028
|% 5,19
|
|KOZAL
|120,50
|492.282.954
|% -0,74
|
|ODAS
|4,01
|321.678.177
|% -0,74
|
|EKGYO
|2,49
|744.612.919
|% 0,81
|
|TSKB
|1,93
|288.964.638
|% -1,53
|
|SKBNK
|1,52
|224.094.820
|% -1,94
|
|IHLGM
|1,55
|182.063.896
|% -1,27
|
|KARSN
|5,47
|539.730.028
|% 5,19
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3925
|7,3951
|% -0,13
|
|Euro
|8,9718
|8,9777
|% -0,25
|
|Sterlin
|10,0704
|10,1209
|% -0,20
|
|Frank
|8,3043
|8,3543
|% 0,01
|
|Riyal
|1,9698
|1,9796
|% 0,10
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|0,00
|
|Altın Gr.
|443
|443
|0,81
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.980
|21,00
|
|Tam
|2.922
|2.995
|20,07
|
|Yarım
|1.412
|1.449
|9,71
|
|Çeyrek
|708
|724
|4,85
|
|Gümüş.Ons
|25,38
|25,41
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|0,01
|
|B. Petrol
|55,46
|55,46
|-0,22
|
Seans Raporu
11:35
daha fazla
-
11:48SAFKR
Yüzde -5.01 oranında düşüşle 11.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 778, 574 adet işlem
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11:46OZRDN
Yüzde -4.57 oranında düşüşle 11.06 lira fiyatla işlem gören hissede 327, 471 adet işlem
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11:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, MGROS, DOHOL
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11:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 42 kaybederek (% -0.70 ) 1, 344
-
11:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TBORG, SEKUR, UFUK, TACTR, MAALT, VAKFN, DIRIT, UMPAS, INVEO, LUKSK