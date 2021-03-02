***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.03.2021 11:40
***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KAPLM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAPLM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914438
BIST
11:421.532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,36
|Açılış
|: 1.526
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.537
En Düşük
1.519
11:427,3265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0305
|Açılış
|: 7,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2400
|
7,3516
En Düşük
7,2702
11:428,8034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0130
|Açılış
|: 8,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,8387
En Düşük
8,7606
11:42403,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,87
|Açılış
|: 403,35
|
|Önceki Kapanış
|: 404,21
|
407,35
En Düşük
400,31
BIST En Aktif Hisseler11:42
|ROYAL
|4,07
|614.725
|% 10,00
|
|SUMAS
|79,20
|197.921
|% 10,00
|
|DYOBY
|15,97
|63.742.472
|% 9,99
|
|KENT
|358,90
|1.481.180
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,48
|446.326
|% 9,99
|
|CASA
|203,50
|956.654
|% -10,00
|
|OSMEN
|36,66
|91.100
|% -9,93
|
|UMPAS
|1,28
|72.586
|% -8,57
|
|EKIZ
|7,33
|72.259
|% -8,38
|
|TACTR
|25,10
|27.861
|% -7,04
|
|THYAO
|14,93
|2.810.980.810
|% 8,19
|
|PGSUS
|93,70
|684.403.975
|% 5,88
|
|KRDMD
|7,07
|596.520.453
|% 2,46
|
|EKGYO
|2,37
|592.014.877
|% 0,85
|
|KOZAL
|130,70
|587.152.840
|% -4,11
|
|EKGYO
|2,37
|592.014.877
|% 0,85
|
|THYAO
|14,93
|2.810.980.810
|% 8,19
|
|SKBNK
|1,38
|187.067.691
|% -1,43
|
|KRDMD
|7,07
|596.520.453
|% 2,46
|
|PETKM
|5,44
|456.192.920
|% 1,12
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3209
|7,3265
|% 0,42
|
|Euro
|8,7960
|8,8034
|% 0,15
|
|Sterlin
|10,1112
|10,1619
|% -0,11
|
|Frank
|7,9191
|7,9668
|% -0,27
|
|Riyal
|1,9411
|1,9508
|% 0,11
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|-5,41
|
|Altın Gr.
|403
|404
|-0,66
|
|Cumhuriyet
|2.697
|2.738
|-98,00
|
|Tam
|2.685
|2.755
|-92,97
|
|Yarım
|1.298
|1.332
|-44,97
|
|Çeyrek
|651
|666
|-22,49
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,07
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,11
|
|B. Petrol
|62,94
|62,94
|-0,75
|
Seans Raporu
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