***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.03.2021 10:45
***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAPLM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915067
BIST
10:381.526
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -5,36
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531
|
1.536
En Düşük
1.525
10:387,4406
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0049
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4665
En Düşük
7,4117
10:388,9838
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0027
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
9,0195
En Düşük
8,9529
10:38411,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,52
|Açılış
|: 410,94
|
|Önceki Kapanış
|: 410,55
|
412,47
En Düşük
408,89
BIST En Aktif Hisseler10:36
|KRVGD
|18,59
|113.914.971
|% 10,00
|
|ISBIR
|7.320,50
|3.572.404
|% 10,00
|
|VAKFN
|23,56
|6.219.416
|% 9,99
|
|KENT
|434,10
|6.087.818
|% 9,98
|
|IDEAS
|51,40
|1.855.643
|% 9,97
|
|CASA
|164,90
|3.845.798
|% -9,99
|
|EPLAS
|39,94
|5.214.886
|% -9,96
|
|MERIT
|284,00
|628.208
|% -8,68
|
|LINK
|53,00
|9.950.334
|% -8,62
|
|SEYKM
|31,50
|31.129.829
|% -8,59
|
|THYAO
|14,92
|366.241.693
|% 0,00
|
|PETKM
|5,80
|294.270.198
|% 1,22
|
|OZKGY
|6,18
|190.036.960
|% 9,77
|
|OZKGY
|6,18
|190.036.960
|% 9,77
|
|GOZDE
|8,30
|152.815.230
|% 4,67
|
|PETKM
|5,80
|294.270.198
|% 1,22
|
|TSKB
|1,70
|77.793.240
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,44
|88.320.624
|% 0,41
|
|ODAS
|3,96
|139.332.421
|% 1,28
|
|OZKGY
|6,18
|190.036.960
|% 9,77
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4362
|7,4381
|% -0,10
|
|Euro
|8,9764
|8,9829
|% -0,04
|
|Sterlin
|10,3519
|10,4038
|% -0,07
|
|Frank
|8,0524
|8,1009
|% -0,13
|
|Riyal
|1,9759
|1,9859
|% -0,16
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|5,34
|
|Altın Gr.
|411
|411
|0,68
|
|Cumhuriyet
|2.714
|2.755
|-2,00
|
|Tam
|2.701
|2.771
|0,35
|
|Yarım
|1.305
|1.340
|0,17
|
|Çeyrek
|655
|670
|0,08
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,16
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,01
|
|B. Petrol
|64,75
|64,75
|0,68
|