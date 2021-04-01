***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.04.2021 15:25
***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAPLM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922586
BIST
17:341.423
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
|| 31,18
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.423
En Düşük
1.399
17:348,1408
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -0,0991
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2878
En Düşük
8,1041
17:349,6097
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0589
|Açılış
|: 9,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6700
|
9,7559
En Düşük
9,5507
17:34452,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,38
|Açılış
|: 452,71
|
|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
448,01
BIST En Aktif Hisseler17:34
|MMCAS
|5,83
|60.318
|% 10,00
|
|OSMEN
|35,66
|2.303.854
|% 9,99
|
|ARZUM
|24,22
|50.047.148
|% 9,99
|
|SAYAS
|31,94
|70.183.050
|% 9,99
|
|JANTS
|751,90
|8.479.176
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|559.773
|% -10,00
|
|SODSN
|36,00
|686.730
|% -7,46
|
|BRKO
|1,34
|2.364.241
|% -6,94
|
|DIRIT
|6,00
|90.535
|% -5,36
|
|TACTR
|24,20
|109.020
|% -5,10
|
|GARAN
|6,97
|3.864.341.752
|% 4,19
|
|FROTO
|205,10
|1.031.890.215
|% 6,10
|
|KOZAL
|121,50
|1.031.788.589
|% 2,10
|
|SASA
|46,38
|931.935.079
|% 2,79
|
|PETKM
|6,05
|859.683.207
|% 5,22
|
|GARAN
|6,97
|3.864.341.752
|% 4,19
|
|SKBNK
|1,22
|314.394.586
|% 2,52
|
|EKGYO
|1,91
|295.203.955
|% 0,00
|
|PETKM
|6,05
|859.683.207
|% 5,22
|
|ODAS
|3,58
|506.750.632
|% 3,17
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1352
|8,1408
|% -1,20
|
|Euro
|9,5883
|9,6097
|% -0,61
|
|Sterlin
|11,2246
|11,2809
|% -0,87
|
|Frank
|8,5951
|8,6469
|% -1,13
|
|Riyal
|2,1667
|2,1776
|% -1,08
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|17,10
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-0,57
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.029
|4,00
|
|Tam
|2.969
|3.046
|3,81
|
|Yarım
|1.435
|1.473
|1,84
|
|Çeyrek
|720
|737
|0,92
|
|Gümüş.Ons
|24,60
|24,63
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,91
|63,91
|1,17
|
Seans Raporu
17:34
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