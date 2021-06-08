***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.06.2021 10:01
***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KAPLM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAPLM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940932
BIST
11:211.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,20
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.450
En Düşük
1.444
11:218,6082
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0044
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6340
En Düşük
8,5831
11:2110,4852
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0196
|Açılış
|: 10,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5214
En Düşük
10,4537
11:21522,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -2,97
|Açılış
|: 522,97
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
522,12
BIST En Aktif Hisseler11:21
|ATATP
|31,94
|8.780.019
|% 9,99
|
|RODRG
|18,82
|2.034.622
|% 9,99
|
|YESIL
|3,55
|3.457.558
|% 9,94
|
|UFUK
|15,84
|17.662
|% 9,24
|
|YAPRK
|78,80
|18.455.713
|% 7,72
|
|SNKRN
|30,20
|40.317
|% -7,31
|
|YAYLA
|3,95
|7.215.890
|% -6,62
|
|METUR
|21,12
|9.590.226
|% -6,13
|
|FRIGO
|20,60
|7.795.118
|% -4,98
|
|NTHOL
|5,25
|47.047.631
|% -4,37
|
|GARAN
|8,29
|419.780.956
|% 0,00
|
|SASA
|34,82
|323.268.496
|% 3,08
|
|THYAO
|14,27
|317.864.527
|% -0,07
|
|KOZAL
|127,10
|316.019.008
|% 1,44
|
|SISE
|8,22
|291.664.744
|% 0,37
|
|YKBNK
|2,24
|177.734.841
|% 0,00
|
|GARAN
|8,29
|419.780.956
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,99
|96.092.909
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,20
|44.816.472
|% 0,84
|
|SISE
|8,22
|291.664.744
|% 0,37
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6065
|8,6082
|% -0,05
|
|Euro
|10,4804
|10,4852
|% -0,19
|
|Sterlin
|12,1191
|12,1799
|% -0,44
|
|Frank
|9,5348
|9,5922
|% -0,24
|
|Riyal
|2,2859
|2,2974
|% -0,16
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|-7,54
|
|Altın Gr.
|522
|522
|-3,75
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.451
|3.540
|-8,44
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,08
|
|Çeyrek
|837
|856
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|27,65
|27,68
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|-0,08
|
|B. Petrol
|70,88
|70,88
|-0,59
|