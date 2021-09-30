***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.09.2021 11:05
***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAPLM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965839
BIST
11:341.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,74
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.397
En Düşük
1.390
11:348,8951
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0219
|Açılış
|: 8,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9431
En Düşük
8,8623
11:3410,3355
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0202
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3985
En Düşük
10,2949
11:34494,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,10
|Açılış
|: 494,72
|
|Önceki Kapanış
|: 494,81
|
497,93
En Düşük
492,81
BIST En Aktif Hisseler11:34
|VBTYZ
|20,74
|52.815.124
|% 9,97
|
|LINK
|29,54
|8.960.709
|% 7,97
|
|ISBIR
|60,85
|398.446
|% 7,89
|
|TGSAS
|15,99
|3.772.431
|% 6,74
|
|ATAGY
|4,19
|12.771.410
|% 6,62
|
|RALYH
|5,87
|213.433
|% -9,97
|
|OYLUM
|9,34
|722.384
|% -9,93
|
|KTSKR
|37,50
|59.251.706
|% -8,63
|
|FRIGO
|21,70
|9.979.089
|% -7,89
|
|BIOEN
|34,10
|76.877.782
|% -7,29
|
|GARAN
|9,06
|441.786.608
|% 0,00
|
|THYAO
|13,99
|429.280.892
|% 1,52
|
|SISE
|8,22
|348.621.547
|% 0,61
|
|TUPRS
|114,20
|295.350.471
|% 1,33
|
|KRDMD
|6,38
|267.668.012
|% 1,11
|
|YKBNK
|2,38
|200.974.222
|% 0,42
|
|EKGYO
|1,78
|104.854.405
|% 0,00
|
|GARAN
|9,06
|441.786.608
|% 0,00
|
|SISE
|8,22
|348.621.547
|% 0,61
|
|KRDMD
|6,38
|267.668.012
|% 1,11
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8918
|8,8951
|% -0,25
|
|Euro
|10,3296
|10,3355
|% -0,20
|
|Sterlin
|11,8914
|11,9510
|% -0,33
|
|Frank
|9,4745
|9,5316
|% -0,24
|
|Riyal
|2,3604
|2,3722
|% -0,37
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|5,56
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-0,17
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.324
|-1,00
|
|Tam
|3.256
|3.338
|-1,20
|
|Yarım
|1.574
|1.615
|-0,58
|
|Çeyrek
|789
|807
|-0,29
|
|Gümüş.Ons
|21,65
|21,68
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,01
|
|B. Petrol
|78,56
|78,56
|0,47
|
Seans Raporu
11:34
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11:46XU030
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Endeks 1, 395 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 24 üstünde . İşlem hacmi 4, 066.00 milyon TL de