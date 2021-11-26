***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.11.2021 10:38
***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KAPLM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAPLM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979731
BIST
11:221.793
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -26,20
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.788
11:2212,0222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0224
|Açılış
|: 11,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9500
|
12,2735
En Düşük
11,9402
11:2213,5653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0979
|Açılış
|: 13,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4000
|
13,7817
En Düşük
13,3965
11:22698,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 7,79
|Açılış
|: 698,09
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
709,62
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler11:22
|BALAT
|9,68
|550.250
|% 10,00
|
|YEOTK
|61,10
|111.165.150
|% 9,99
|
|RALYH
|17,83
|25.485.930
|% 9,99
|
|UZERB
|37,26
|489.596
|% 9,98
|
|DOBUR
|290,90
|16.498.103
|% 9,98
|
|IDEAS
|34,08
|19.853.915
|% -8,53
|
|KZBGY
|28,22
|40.409.348
|% -7,17
|
|TAVHL
|27,46
|162.125.776
|% -6,92
|
|PGSUS
|91,15
|168.932.372
|% -6,89
|
|THYAO
|17,55
|857.818.966
|% -6,55
|
|THYAO
|17,55
|857.818.966
|% -6,55
|
|GARAN
|11,59
|451.143.499
|% -1,28
|
|YKBNK
|3,29
|401.210.588
|% -1,20
|
|KRDMD
|8,75
|389.037.038
|% -1,46
|
|SISE
|11,90
|340.735.334
|% -0,17
|
|YKBNK
|3,29
|401.210.588
|% -1,20
|
|EKGYO
|2,17
|162.674.726
|% -1,81
|
|HALKB
|5,22
|281.155.614
|% -0,57
|
|MOBTL
|1,68
|86.392.291
|% 0,60
|
|THYAO
|17,55
|857.818.966
|% -6,55
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,9967
|12,0222
|% 0,19
|
|Euro
|13,5285
|13,5653
|% 0,73
|
|Sterlin
|15,9423
|16,0222
|% 0,02
|
|Frank
|12,9138
|12,9916
|% 1,13
|
|Riyal
|3,1983
|3,2143
|% 0,29
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|19,35
|
|Altın Gr.
|699
|699
|9,05
|
|Cumhuriyet
|4.551
|4.620
|10,00
|
|Tam
|4.529
|4.648
|0,94
|
|Yarım
|2.189
|2.248
|0,45
|
|Çeyrek
|1.098
|1.124
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,70
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,16
|9,17
|0,05
|
|B. Petrol
|78,37
|78,37
|-3,85
|
Seans Raporu
11:22
daha fazla
-
11:34BAGFS
Yüzde -64.91 oranında düşüşle 9.48 lira fiyatla işlem gören hissede 584, 298 adet işlem
-
11:33SAFKR
Yüzde -6.04 oranında düşüşle 7.47 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 916, 011 adet işlem
-
11:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, SISE, BIMAS
-
11:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -23, 51 kaybederek (% -1.45 ) 1, 593
-
11:32
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, YONGA, DOBUR, YEOTK, PRKAB, OZBAL, RALYH, TRILC, ESCOM, DURDO