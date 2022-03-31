***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.03.2022 10:08
***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KAPLM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAPLM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014295
BIST
10:192.237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 7,19
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
|
2.242
En Düşük
2.235
10:1914,6533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 14,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6150
|
14,6725
En Düşük
14,5922
10:1916,3634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0093
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,4149
En Düşük
16,3063
10:19907,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -3,42
|Açılış
|: 907,58
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
911,92
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler10:19
|ULUSE
|112,00
|2.540.209
|% 8,74
|
|ISFIN
|3,70
|131.461.267
|% 7,87
|
|AKFGY
|3,72
|41.382.669
|% 6,90
|
|SNPAM
|8,38
|50.280
|% 6,08
|
|BRSAN
|28,34
|22.264.768
|% 5,59
|
|CEOEM
|13,59
|26.764.741
|% -5,23
|
|KAPLM
|57,00
|1.523.032
|% -4,44
|
|GLBMD
|5,75
|1.439.812
|% -3,36
|
|BALAT
|8,23
|21.571
|% -3,18
|
|KENT
|205,00
|489.745
|% -2,80
|
|THYAO
|32,46
|656.451.368
|% 0,87
|
|GARAN
|12,24
|466.906.169
|% 0,41
|
|KRDMD
|15,20
|413.607.931
|% 1,67
|
|KARSN
|5,54
|242.624.608
|% 4,33
|
|ASELS
|24,44
|191.619.928
|% 0,25
|
|KARSN
|5,54
|242.624.608
|% 4,33
|
|YKBNK
|4,11
|180.813.017
|% -0,24
|
|GARAN
|12,24
|466.906.169
|% 0,41
|
|ISFIN
|3,70
|131.461.267
|% 7,87
|
|ODAS
|1,70
|53.507.068
|% 1,19
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6434
|14,6533
|% 0,00
|
|Euro
|16,3468
|16,3634
|% 0,06
|
|Sterlin
|19,1708
|19,2669
|% -0,15
|
|Frank
|15,7842
|15,8793
|% -0,19
|
|Riyal
|3,8881
|3,9076
|% -0,19
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|-4,17
|
|Altın Gr.
|908
|908
|-2,56
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.128
|84,00
|
|Tam
|6.007
|6.157
|83,11
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|40,20
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|20,11
|
|Gümüş.Ons
|24,72
|24,74
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,65
|-0,09
|
|B. Petrol
|108
|108
|-3,70
|