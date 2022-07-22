***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.07.2022 10:01
***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KAPLM]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAPLM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047259
BIST
10:482.535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 23,14
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.511
|
2.538
En Düşük
2.524
10:4817,7562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0464
|Açılış
|: 17,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7550
|
17,7963
En Düşük
17,6262
10:4818,0158
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,1157
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1300
|
18,1606
En Düşük
17,9826
10:48979,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,71
|Açılış
|: 979,72
|
|Önceki Kapanış
|: 979,01
|
981,81
En Düşük
971,52
BIST En Aktif Hisseler10:48
|KLRHO
|16,28
|34.846.012
|% 10,00
|
|EGEPO
|11,33
|4.632.191
|% 7,80
|
|PEKGY
|1,44
|29.418.085
|% 7,46
|
|ULUUN
|27,08
|230.627.249
|% 7,04
|
|TLMAN
|30,82
|17.527.204
|% 6,50
|
|UFUK
|93,95
|2.562.657
|% -5,01
|
|YONGA
|21,68
|27.512
|% -4,07
|
|DOBUR
|49,30
|3.041.649
|% -2,95
|
|ORCAY
|18,15
|46.606.094
|% -2,63
|
|COSMO
|10,50
|141.750
|% -2,60
|
|THYAO
|51,70
|803.488.146
|% 0,19
|
|SISE
|21,42
|462.456.811
|% 1,32
|
|EKGYO
|3,08
|245.868.405
|% 1,99
|
|ULUUN
|27,08
|230.627.249
|% 7,04
|
|KCHOL
|36,02
|185.244.332
|% 1,92
|
|EKGYO
|3,08
|245.868.405
|% 1,99
|
|SKBNK
|1,38
|63.050.253
|% 4,55
|
|ODAS
|3,71
|168.889.375
|% 0,54
|
|DOHOL
|3,74
|135.854.842
|% 2,47
|
|TSKB
|2,33
|76.065.150
|% 1,30
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7423
|17,7562
|% 0,26
|
|Euro
|17,9956
|18,0158
|% -0,64
|
|Sterlin
|21,1087
|21,2146
|% -0,45
|
|Frank
|18,2387
|18,3486
|% -0,11
|
|Riyal
|4,7112
|4,7349
|% 0,21
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|-2,01
|
|Altın Gr.
|979
|979
|0,23
|
|Cumhuriyet
|6.599
|6.699
|47,00
|
|Tam
|6.649
|6.719
|-43,00
|
|Yarım
|3.240
|3.288
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.644
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,74
|18,76
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,71
|-0,04
|
|B. Petrol
|104
|104
|0,36
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Seans Raporu
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