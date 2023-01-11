***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 17:07
***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KAPLM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAPLM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100358
BIST
16:544.831
En Yüksek
|Değişim
|: -3,14%
|| -156,71
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.799
16:5420,1860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0243
|Açılış
|: 18,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
20,3201
En Düşük
20,0482
16:5420,3500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0500
|Açılış
|: 20,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3500
En Düşük
20,2895
16:541.133,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,02
|Açılış
|: 1.133,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler16:52
|SDTTR
|56,65
|6.979.167
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.616.219
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|43.649.062
|% 9,93
|
|BALAT
|25,96
|2.045.931
|% 8,53
|
|DOGUB
|11,40
|49.119.953
|% 7,65
|
|OYLUM
|4,14
|46.573.325
|% -10,00
|
|MIPAZ
|11,52
|37.067.874
|% -10,00
|
|GOZDE
|21,06
|357.835.014
|% -10,00
|
|POLTK
|1.737,60
|20.470.459
|% -10,00
|
|YESIL
|4,69
|161.985.280
|% -9,98
|
|THYAO
|128,40
|7.544.787.241
|% -2,13
|
|EREGL
|37,46
|5.579.887.517
|% -1,06
|
|ASELS
|54,10
|5.041.661.314
|% -6,96
|
|KRDMD
|17,69
|4.046.969.477
|% -2,48
|
|TUPRS
|479,70
|3.959.535.849
|% 0,93
|
|EKGYO
|8,29
|3.025.175.168
|% -2,47
|
|YKBNK
|8,86
|2.998.653.740
|% -7,03
|
|KRDMD
|17,69
|4.046.969.477
|% -2,48
|
|SKBNK
|2,60
|548.011.739
|% -4,76
|
|KATMR
|2,09
|418.785.989
|% -9,91
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7737
|18,7794
|% 0,03
|
|Euro
|20,1817
|20,1873
|% 0,13
|
|Sterlin
|22,6627
|22,7763
|% -0,36
|
|Frank
|20,1288
|20,2500
|% -0,68
|
|Riyal
|4,9833
|5,0083
|% -0,04
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.879
|0,24
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.134
|0,02
|
|Cumhuriyet
|7.630
|7.745
|11,00
|
|Tam
|7.670
|7.729
|-6,00
|
|Yarım
|3.726
|3.781
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.863
|1.891
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,76
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,35
|14,37
|0,10
|
|B. Petrol
|81,29
|81,29
|1,19
|