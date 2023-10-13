***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2023 10:40
***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KAPLM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAPLM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205652
BIST
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11:288.151
En Düşük
|Değişim
|: -1,31%
|| -107,79
|Açılış
|: 8.242
|
|Önceki Kapanış
|: 8.259
|
8.127
En Yüksek
8.242
11:2827,8031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0774
|Açılış
|: 27,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,7900
|
27,8897
En Düşük
27,6781
11:2829,3665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0958
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4513
En Düşük
29,1779
11:281.684,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 17,90
|Açılış
|: 1.684,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,37
|
1.684,94
En Düşük
1.663,40
BIST En Aktif Hisseler11:26
|BMSTL
|53,90
|45.765.439
|% 10,00
|
|MAALT
|901,30
|41.578.123
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.355,80
|200.824.851
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.208,70
|41.147.907
|% 9,99
|
|VERUS
|235,90
|21.453.617
|% 9,98
|
|CASA
|147,50
|6.789.425
|% -9,95
|
|TETMT
|2.115,00
|949.635
|% -9,54
|
|MIATK
|490,00
|24.965.990
|% -9,26
|
|ENSRI
|35,12
|195.378.827
|% -9,25
|
|IHAAS
|16,50
|136.449.101
|% -8,79
|
|THYAO
|221,80
|1.931.713.282
|% -1,47
|
|BRSAN
|972,20
|1.904.894.528
|% -1,63
|
|ASELS
|43,52
|1.395.858.479
|% 0,97
|
|YKBNK
|18,92
|1.363.134.951
|% -2,27
|
|TUPRS
|146,10
|1.219.604.925
|% -0,75
|
|ZOREN
|6,37
|730.141.134
|% 0,63
|
|YKBNK
|18,92
|1.363.134.951
|% -2,27
|
|EKGYO
|7,79
|549.441.609
|% -1,77
|
|ODAS
|13,46
|777.375.978
|% -0,52
|
|KATMR
|2,97
|124.965.181
|% -0,34
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7936
|27,8006
|% 0,27
|
|Euro
|29,3649
|29,3739
|% 0,35
|
|Sterlin
|33,8420
|34,0117
|% 0,54
|
|Frank
|30,5430
|30,7270
|% 0,46
|
|Riyal
|7,3888
|7,4259
|% 0,24
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|15,46
|
|Altın Gr.
|1.683
|1.683
|16,96
|
|Cumhuriyet
|11.610
|11.786
|20,00
|
|Tam
|11.397
|11.490
|63,00
|
|Yarım
|5.716
|5.767
|32,00
|
|Çeyrek
|2.849
|2.883
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,18
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|19,76
|19,80
|0,32
|
|B. Petrol
|87,95
|87,95
|1,95
|
Seans Raporu
11:26
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11:40DMRGD
Yüzde -6.94 oranında düşüşle 17.69 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 378, 361 adet işlem
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11:38OZKGY
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11:37XU100
Endeks 8, 138 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 46 altında . İşlem hacmi 30, 208.00 milyon TL de