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***KAPLM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

02.11.2022 21:19
***KAPLM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı


***KAPLM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )

İlgili Şirketler [KAPLM]
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Türkçe
Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

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Açıklamalar

Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KAPLM) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107 nci maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla? 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 03.11.2022 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir. 
Ad Soyad MKK Sicil No
ÇINAR ÜLGEN 28258705
ERKAN AYDEMİR 28792549 
ESRA ÇİFTÇİ  44399972
HATİCE GÜNDOĞDU  47172371 
HAYRİ TAŞDELEN  25895224
HİKMET YURTBAY  14079769
İKBAL BARUT  46481005 
İSA KORAY SÜNETCİ 20514087
MUHAMMED ŞAMİL ASLAN 31932193
ÖZCAN SEZİKLİ 12757873
SITKI VARGEL 22954490
SONER AKİF TUNALI 12690616
ŞEYMA YURTBAY  46562671
TUĞBA SEZİKLİ 21502629
TURGAY SÜNETCİ  36051649
YILMAZ BARUT  45278852 
YUSUF YILMAZ 41333771
Karar 2022/60 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076409


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Altın Gr. 996 996 10,68  
Cumhuriyet 6.628 6.728 39,00  
Tam 6.695 6.764 69,00  
Yarım 3.262 3.307 34,00  
Çeyrek 1.636 1.652 17,00  
Gümüş.Ons 19,92 19,95 0,31  
Gümüş Gr. 11,90 11,92 0,17  
B. Petrol 96,20 96,20 1,55  
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