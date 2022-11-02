***KAPLM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı









***KAPLM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )İlgili Şirketler [KAPLM]İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Piyasası Kurulu Tedbir KararıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KAPLM) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107 nci maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla? 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 03.11.2022 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.Ad Soyad MKK Sicil NoÇINAR ÜLGEN 28258705ERKAN AYDEMİR 28792549ESRA ÇİFTÇİ 44399972HATİCE GÜNDOĞDU 47172371HAYRİ TAŞDELEN 25895224HİKMET YURTBAY 14079769İKBAL BARUT 46481005İSA KORAY SÜNETCİ 20514087MUHAMMED ŞAMİL ASLAN 31932193ÖZCAN SEZİKLİ 12757873SITKI VARGEL 22954490SONER AKİF TUNALI 12690616ŞEYMA YURTBAY 46562671TUĞBA SEZİKLİ 21502629TURGAY SÜNETCİ 36051649YILMAZ BARUT 45278852YUSUF YILMAZ 41333771Karar 2022/60 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076409BIST