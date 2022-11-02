***KAPLM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
02.11.2022 21:19
***KAPLM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )
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Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
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Açıklamalar
Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KAPLM) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107 nci maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla? 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 03.11.2022 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.
Ad Soyad MKK Sicil No
ÇINAR ÜLGEN 28258705
ERKAN AYDEMİR 28792549
ESRA ÇİFTÇİ 44399972
HATİCE GÜNDOĞDU 47172371
HAYRİ TAŞDELEN 25895224
HİKMET YURTBAY 14079769
İKBAL BARUT 46481005
İSA KORAY SÜNETCİ 20514087
MUHAMMED ŞAMİL ASLAN 31932193
ÖZCAN SEZİKLİ 12757873
SITKI VARGEL 22954490
SONER AKİF TUNALI 12690616
ŞEYMA YURTBAY 46562671
TUĞBA SEZİKLİ 21502629
TURGAY SÜNETCİ 36051649
YILMAZ BARUT 45278852
YUSUF YILMAZ 41333771
Karar 2022/60 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076409
BIST
18:054.072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 17,20
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
18:0518,6192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0331
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6672
En Düşük
18,5393
18:0518,4784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1192
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,5793
En Düşük
18,2949
18:05996,92
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 11,70
|Açılış
|: 996,92
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
997,08
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MIATK
|68,75
|300.565.284
|% 10,00
|
|PRKAB
|34,10
|292.178.695
|% 10,00
|
|ERCB
|85,25
|96.946.400
|% 10,00
|
|NTGAZ
|35,88
|187.861.762
|% 9,99
|
|EDATA
|24,46
|88.708.734
|% 9,98
|
|ERBOS
|157,00
|284.631.069
|% -9,25
|
|LIDER
|44,00
|60.904.266
|% -8,83
|
|KRGYO
|8,05
|119.698.499
|% -7,36
|
|YAPRK
|48,90
|44.519.931
|% -6,68
|
|HEDEF
|13,89
|120.511.286
|% -5,96
|
|ASELS
|35,88
|8.110.094.683
|% 7,62
|
|THYAO
|100,80
|6.046.134.117
|% -1,56
|
|SASA
|126,40
|3.138.932.658
|% -3,88
|
|EREGL
|30,62
|2.869.263.147
|% 3,17
|
|ISCTR
|8,97
|2.782.666.828
|% -4,37
|
|EKGYO
|4,54
|1.785.797.674
|% 0,67
|
|TSKB
|3,12
|981.309.753
|% 5,05
|
|ISCTR
|8,97
|2.782.666.828
|% -4,37
|
|SKBNK
|2,03
|566.839.916
|% 1,50
|
|ODAS
|8,46
|2.036.453.632
|% 7,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6086
|18,6192
|% 0,18
|
|Euro
|18,4614
|18,4784
|% 0,65
|
|Sterlin
|21,4134
|21,5208
|% 0,60
|
|Frank
|18,6586
|18,7710
|% 0,76
|
|Riyal
|4,9369
|4,9617
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.665
|16,40
|
|Altın Gr.
|996
|996
|10,68
|
|Cumhuriyet
|6.628
|6.728
|39,00
|
|Tam
|6.695
|6.764
|69,00
|
|Yarım
|3.262
|3.307
|34,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.652
|17,00
|
|Gümüş.Ons
|19,92
|19,95
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,92
|0,17
|
|B. Petrol
|96,20
|96,20
|1,55
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DOBUR
Yüzde 4.01 oranında artışla 57.00 lira fiyatla işlem gören hissede 204, 622 adet işlem
-
17:58MNDTR
Yüzde 9.98 oranında artışla 25.12 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 385, 526 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 77 artarak (% 0.06 ) 4, 419
-
17:57
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TSKB, ISCTR
-
17:57XU100
Endeks 4, 073 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 71, 348.00 milyon TL de