***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
09.07.2020 08:36
***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETIM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25.06.2020
Tescil Tarihi
08.07.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
--
Açıklamalar
Şirketimiz 2020 mali yılının bağımsız denetimi için "ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETIM A.Ş." ‘nin, Denetim Komitesi'nin önerileri doğrultusunda Bağımsız Denetçi olarak seçilmesi 2019 olağan genel kurulumuzda onaylanmış ve 08.07.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858084
BIST
09:55119.349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 636,33
|Açılış
|: 119.349
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|: 7,7850
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 398,91
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400,42
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|AKBNK
|5,91
|970.169.929
|% 0,00
|
|DZGYO
|5,89
|9.927.521
|% 0,00
|
|IHEVA
|2,35
|26.595.777
|% 0,00
|
|IZMDC
|16,60
|41.141.049
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,27
|2.004.427.095
|% 0,00
|
|PRKAB
|5,96
|29.511.381
|% -1,47
|
|SISE
|6,37
|1.659.101.682
|% 0,00
|
|RYGYO
|5,74
|82.455.010
|% 0,00
|
|VERTU
|5,89
|18.741.204
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,91
|970.169.929
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,28
|2.498.801.975
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,27
|2.004.427.095
|% 0,00
|
|SISE
|6,37
|1.659.101.682
|% 0,00
|
|GARAN
|8,16
|1.599.356.254
|% 0,00
|
|PETKM
|4,28
|1.426.957.185
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,28
|2.498.801.975
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,27
|2.004.427.095
|% 0,00
|
|PETKM
|4,28
|1.426.957.185
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,86
|532.161.978
|% 0,00
|
|SISE
|6,37
|1.659.101.682
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6517
|8,6950
|% 0,33
|
|Frank
|7,2982
|7,3421
|% 0,27
|
|Riyal
|1,8241
|1,8333
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|1,87
|
|Altın Gr.
|399
|399
|0,46
|
|Cumhuriyet
|2.654
|2.690
|35,00
|
|Tam
|2.663
|2.677
|3,70
|
|Yarım
|1.294
|1.310
|1,80
|
|Çeyrek
|647
|656
|0,90
|
|Gümüş.Ons
|18,80
|18,84
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|4,15
|4,15
|0,02
|
|B. Petrol
|43,20
|43,20
|-0,10
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